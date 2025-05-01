Libya ve Türkiye Arasındaki Ticaret Hacmi 10 Milyar Dolar Hedefliyor

Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Huveyc, Türkiye ile Ticaret Hedeflerini Açıkladı

Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Huveyc, Türkiye ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda her iki ülke arasında ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak için kararlılık sergilediklerini belirtti. Huveyc, Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile karşılıklı işbirliği konularını ele aldıklarını ifade etti.

Ortak Ekonomik Komite Kurulacak

Görüşmelerin ardından, Libyalı ve Türk taraflar arasında şirketlerin yaşadığı sorunların takibinin yapılması ve ortak yatırımların teşvik edilmesi amacıyla ortak bir ekonomik komite oluşturma kararı alındı. Huveyc, "Görüşme sonuçlarıyla, daha önceki anlaşmaların güncellenmesine ve aktifleştirilmesine yönelik mutabakat sağladık," dedi.

Ticaret Hacmi Artışında Forse

Libya'nın mevcut ticaret hacminin yaklaşık 3,7 milyar dolar olduğunu vurgulayan Huveyc, Başbakan Abdulhamid Dibeybe ile yapılan toplantıdan sonra hiciptiği hedefin yıllık 10 milyar dolara ulaşmak olduğunun altını çizdi. Bu bağlamda ticaret, sanayi ve karşılıklı yatırımlar birçok alanda yeni fırsatlar sunuyor.

2020 Mutabakatı Yeniden Aktiflendi

Bakan Huveyc, 2020 yılında imzalanan Türk müteahhitlerin sorunlarına ilişkin mutabakat zaptının etkinleştirilmesi için bir komite kurulduğunu da açıkladı. Bu komite, ödenmemiş borçlar ve askıya alınmış projelerin çözümü üzerine çalışacak.

Vergilerin Kaldırılması Hedefi

Huveyc, iki ülke arasında vergilerin kaldırılması amacının üzerinde durduğunu belirterek, serbest ticaret bölgesi kurma isteğinin güçlendirileceğinin altını çizdi. Bu sayede, Türk sanayisinin ve ticari ürünlerinin Afrika'ya daha kolay ulaşımı sağlanacak.

Ticaret Bakanı Bolat, Libya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde, Başbakan Dibeybe ile de bir araya geldi. Farklı iş alanlarında işbirlikleri geliştirmek için karşılıklı olarak önemli adımlar atılacak.

Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Huveyc, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile görüşmelerinin ardından, iki ülke arasında ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedefini belirlediklerini söyledi. Huveyc, Bolat'ın Libya'daki temasları ve yaptıkları görüşmelerde ele alınan konulara ilişkin, AA muhabirine açıklama yaptı.