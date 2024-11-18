Libya ve UCM Arasında Yargı Koordinasyonu Görüşmeleri

Libya ve UCM Arasındaki İşbirliği Güçleniyor

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han ile Libya'nın yargı sistemi ile UCM arasındaki işbirliğini ve koordinasyonu görüşmek üzere başkent Trablus'ta bir araya geldi.

Yargı İşbirliği ve İnsan Hakları

Görüşmede, Menfi'nin Han'ı kabul ettiği ve yargı alanında mevcut işbirliği ile insan hakları konusunda mücadeleye dair fikir alışverişinde bulundukları belirtildi. Han, Menfi’ye yarın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde Libya’daki genel durumla ilgili sunacağı brifing hakkında bilgiler vererek önemli bir adım atacaklarını kaydetti.

Menfi, Libya Devleti’nin, kendi hukuk sistemine göre suç işleyenleri sorumlu tutma ve cezalandırma konusundaki kararlılığını vurguladı. Bunun yanı sıra, Libya yargısı ile UCM arasındaki işbirliğinin tamamlayıcılık ilkesi çerçevesinde olması gerektiğini dile getirdi.

Başbakanla Görüşme

Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nden yapılan açıklamada, Kerim Han’ın Başbakan Abdulhamid Dibeybe ile de görüştüğü bildirildi. Bu görüşmede, adalet sisteminin güçlendirilmesi ve adaletten kaçan suçluların takibi konusunda koordinasyon üzerinde duruldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.