Libya Yüksek Konseyinden Temsilciler Meclisi'ne Kınama

Libya Devlet Yüksek Konseyi'nden Sert Tepki

Libya Devlet Yüksek Konseyi, Temsilciler Meclisi’nin (TM) Ulusal Birlik Hükümeti'nin geçerlilik süresinin sona erdiği yönündeki kararını kınadı.

Yetki İhlali Açıklaması

Konsey Başkanı Muhammed Tekale, yaptığı açıklamada, TM'nin bu kararını "yetki ihlali" olarak değerlendirerek kınadığını belirtti. Tekale, TM'nin Ulusal Birlik Hükümeti'nin geçerlilik süresi ile ilgili aldığı kararın "tek taraflı" olduğunu ifade etti.

Cenevre Anlaşması'na Vurgu

Tekale, Uluslararası mutabakata varılan Cenevre Anlaşması çerçevesinde yürütme yetkisinin yalnızca Başkanlık Konseyi ve Ulusal Birlik Hükümeti'nde olduğunu kaydetti. Ayrıca, ordunun başkomutanlık görevini de ise Başkanlık Konseyi Başkanı'nın elinde bulundurduğunu aktardı.

Toplantı Geçersiz İlan Edildi

Diğer taraftan, TM üyesi Salim Gıneydi, yaptığı açıklamada, söz konusu kararı alan TM oturumuna 20'den az milletvekilinin katıldığını söyledi. Bu durumun oturumu yasadışı kıldığını belirten Gıneydi, batı bölgesinin milletvekili sayısının daha fazla olduğunu ve başkent Trablus'ta bir oturum yapılması gerektiğini ifade etti.

TM Sözcüsünden Açıklama

TM Sözcüsü Abdullah Buleyhık, TM’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, oturumda yürütme otoritesinin (Ulusal Birlik Hükümeti) görev süresinin sona erdirildiğini ve doğudaki Usame Hamad hükümetinin birleşik bir hükümet kuruluncaya kadar meşru hükümet olarak kabul edildiğini duyurdu.

Buleyhık, ayrıca, oturumda Libya ordusunun başkomutanlık yetkisinin Libya Başkanlık Konseyi Başkanı'ndan TM Başkanı Akile Salih'e devredilmesi yönünde bir karar alındığını da sözlerine ekledi.