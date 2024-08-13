Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Libya Yüksek Konseyinden Temsilciler Meclisi'ne Kınama

Libya Devlet Yüksek Konseyi, Temsilciler Meclisi’nin Ulusal Birlik Hükümeti ile ilgili kararını kınadı.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 18:49
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 18:49
Libya Yüksek Konseyinden Temsilciler Meclisi'ne Kınama

Libya Devlet Yüksek Konseyi'nden Sert Tepki

Libya Devlet Yüksek Konseyi, Temsilciler Meclisi’nin (TM) Ulusal Birlik Hükümeti'nin geçerlilik süresinin sona erdiği yönündeki kararını kınadı.

Yetki İhlali Açıklaması

Konsey Başkanı Muhammed Tekale, yaptığı açıklamada, TM'nin bu kararını "yetki ihlali" olarak değerlendirerek kınadığını belirtti. Tekale, TM'nin Ulusal Birlik Hükümeti'nin geçerlilik süresi ile ilgili aldığı kararın "tek taraflı" olduğunu ifade etti.

Cenevre Anlaşması'na Vurgu

Tekale, Uluslararası mutabakata varılan Cenevre Anlaşması çerçevesinde yürütme yetkisinin yalnızca Başkanlık Konseyi ve Ulusal Birlik Hükümeti'nde olduğunu kaydetti. Ayrıca, ordunun başkomutanlık görevini de ise Başkanlık Konseyi Başkanı'nın elinde bulundurduğunu aktardı.

Toplantı Geçersiz İlan Edildi

Diğer taraftan, TM üyesi Salim Gıneydi, yaptığı açıklamada, söz konusu kararı alan TM oturumuna 20'den az milletvekilinin katıldığını söyledi. Bu durumun oturumu yasadışı kıldığını belirten Gıneydi, batı bölgesinin milletvekili sayısının daha fazla olduğunu ve başkent Trablus'ta bir oturum yapılması gerektiğini ifade etti.

TM Sözcüsünden Açıklama

TM Sözcüsü Abdullah Buleyhık, TM’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, oturumda yürütme otoritesinin (Ulusal Birlik Hükümeti) görev süresinin sona erdirildiğini ve doğudaki Usame Hamad hükümetinin birleşik bir hükümet kuruluncaya kadar meşru hükümet olarak kabul edildiğini duyurdu.

Buleyhık, ayrıca, oturumda Libya ordusunun başkomutanlık yetkisinin Libya Başkanlık Konseyi Başkanı'ndan TM Başkanı Akile Salih'e devredilmesi yönünde bir karar alındığını da sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Kış hazırlıkları başlasın! Isınma yardımı hükümetten onay aldı geliyor!

Öğrenciler ve ebeveyn düğün bayram edecek! O marketten 5 değil 7 değil tam 10 sayfalık dev indirimler...

Sabah sabah resmen açıklandı! 15 Ağustos'tan itibaren maaşlara yüzde 30 zam kararı

4A 4B 4C'lilere Ağustos Müjdesi! 17 Ağustos'ta çifte ödeme ve ek fırsatlar geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

Faiz şöleni başladı! CEPTETEB, Alternatifbank, ONPlus’ta kazançlar 44 bin liraya ulaşıyor

Son 7 Gün! Hayallerinizi gerçekleştirecek Milli Emlak arazisi 37.000 TL’ye bekliyor

4A 4B 4C'lilere Ağustos Müjdesi! 17 Ağustos'ta çifte ödeme ve ek fırsatlar geliyor

21 Ağustos BİM indirimleri! Hafta sonu koştur koştur BİM'e gitmeyen kaçıracak

Kış hazırlıkları başlasın! Isınma yardımı hükümetten onay aldı geliyor!

Sabah sabah resmen açıklandı! 15 Ağustos'tan itibaren maaşlara yüzde 30 zam kararı

Emekliye bakanlıktan müjde! İndirimin feriştahı geliyor

Öğrenciler ve ebeveyn düğün bayram edecek! O marketten 5 değil 7 değil tam 10 sayfalık dev indirimler...

Tüm artışlara inat BİM’de lıkır lıkır aldıracak süt ürünleri kampanyası: 3 Kilosu 80 TL’den düşüyor

Devlet kapısından 800.000 TL ödeme müjdesi! Hemen başvuranın şansı talihi açılacak