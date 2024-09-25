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Libyada Merkez Bankası Yönetiminde Yeni Anlaşma Sağlandı

BM, Libya Merkez Bankası'nın yeni yönetimini belirlemek için tarafların uzlaştığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 22:22
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 22:22
Libyada Merkez Bankası Yönetiminde Yeni Anlaşma Sağlandı

BM'den Libya'da Önemli Anlaşma

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu, Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi ile Trablus'taki Devlet Yüksek Konseyi temsilcilerinin Merkez Bankası'nın başkan ve yardımcısını belirlemek için anlaştığını duyurdu.

Yeni Müzakere Turları

UNSMIL, bir aydan fazla süre boyunca Libya'nın gündeminde yer alan Merkez Bankası krizinin çözümü için yapılan müzakerelerin devam ettiğini belirtirken, iki tarafın Merkez Bankası yönetimiyle ilgili uzlaşma sağladığını açıkladı.

UNSMIL tarafından yapılan açıklamada, "Libya Siyasi Anlaşması hükümleri doğrultusunda önümüzdeki süreçte Merkez Bankası'na başkan, başkan yardımcısı ve yönetim kurulu atama usullerinin belirlenmesi konusunda mutabakat sağlanmıştır," ifadelerine yer verildi.

İmza Töreni Duyuruldu

UNSMIL'in merkezi Trablus'ta, anlaşmaya ilişkin bazı diplomatik misyon temsilcilerinin katılımıyla bir imza töreni gerçekleştirileceği de açıklandı.

Tahakkuk eden anlaşmaya göre, Temsilciler Meclisi'ni temsil eden Elhadi Sagir, Naci İsa'nın Merkez Bankası Başkanı, Meri el-Berasi'nin de yardımcısı olarak atanmasına yönelik uzlaşma sağlandığını bildirdi. Ayrıca, Merkez Bankası'nın 6 üyeden oluşan yeni bir yönetim kurulunun oluşturulması konusunda da anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Libya'da Süregelen Kriz

Temsilciler Meclisi, 12 Ağustos’ta düzenlediği oturumda, Ulusal Birlik Hükümeti’ne verilen güvenoyunu geri çekmiş ve Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi’nin orduların başkomutanlığı unvanını devretmesine karar vermişti. Bunun üzerine, Başkanlık Konseyi, 22 Ağustos'ta yeni bir Merkez Bankası yönetimi atamış ve bu kararın mali istikrar sağlamak için alındığını açıklamıştı.

Ancak Temsilciler Meclisi, Başkanlık Konseyi'nin Merkez Bankası'ndaki yeni yönetim kararını 19 Ağustos'ta reddettiklerini açıklamıştı. Merkez Bankası Başkanlığı görevini 2011’den bu yana sürdüren Sıddık el-Kebir, Başkanlık Konseyi'nin yeni atamasıyla görevini sona erdirmiştir.

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