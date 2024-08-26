Libyalı Gazetecilere Yönelik Görsel Habercilik Etkileşim Programı Başladı

Libyalı Gazetecilere Yönelik Eğitim Programı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Anadolu Ajansı (AA) iş birliğiyle hayata geçirilen "Görsel Habercilik Etkileşim Programı", AAtölye'de başladı.

Eğitim Detayları

Bu program, Libyalı gazetecilere modern habercilik tekniklerini ve görsel medya okuryazarlığını geliştirmek amacıyla düzenlenmiştir. Eğitim katılımcıların yeteneklerini artırmayı ve deneyim paylaşımını sağlamayı hedefliyor. İş Birliği ve Hedefler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Anadolu Ajansı'nın iş birliği, uluslararası standartlarda eğitim sunarak Libya'daki medyanın güçlenmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Anadolu Ajansının (AA) Libyalı gazetecilere yönelik AAtölye'de düzenlediği "Görsel Habercilik Etkileşim Programı" başladı. AA Genel Müdürlüğündeki AAtölye'de gerçekleştirilen programa katılan Libyalı gazeteciler, alanında deneyim kazanmış meslektaşlarından eğitim aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Anadolu Ajansının (AA) Libyalı gazetecilere yönelik AAtölye'de düzenlediği "Görsel Habercilik Etkileşim Programı" başladı. AA Genel Müdürlüğündeki AAtölye'de gerçekleştirilen programa katılan Libyalı gazeteciler, alanında deneyim kazanmış meslektaşlarından eğitim aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Anadolu Ajansının (AA) Libyalı gazetecilere yönelik AAtölye'de düzenlediği "Görsel Habercilik Etkileşim Programı" başladı. AA Genel Müdürlüğündeki AAtölye'de gerçekleştirilen programa katılan Libyalı gazeteciler, alanında deneyim kazanmış meslektaşlarından eğitim aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Anadolu Ajansının (AA) Libyalı gazetecilere yönelik AAtölye'de düzenlediği "Görsel Habercilik Etkileşim Programı" başladı. AA Genel Müdürlüğündeki AAtölye'de gerçekleştirilen programa katılan Libyalı gazeteciler, alanında deneyim kazanmış meslektaşlarından eğitim aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Anadolu Ajansının (AA) Libyalı gazetecilere yönelik AAtölye'de düzenlediği "Görsel Habercilik Etkileşim Programı" başladı. AA Genel Müdürlüğündeki AAtölye'de gerçekleştirilen programa katılan Libyalı gazeteciler, alanında deneyim kazanmış meslektaşlarından eğitim aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Anadolu Ajansının (AA) Libyalı gazetecilere yönelik AAtölye'de düzenlediği "Görsel Habercilik Etkileşim Programı" başladı. AA Genel Müdürlüğündeki AAtölye'de gerçekleştirilen programa katılan Libyalı gazeteciler, alanında deneyim kazanmış meslektaşlarından eğitim aldı.