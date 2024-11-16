Libyalılar Gazze'deki Soykırıma Üzerine Avrupa'yı Protesto Etti

Libyalılar, bir yılı aşkın süredir Gazze'de devam eden soykırıma karşı Avrupa ülkelerinin verdiği desteği protesto etmek amacıyla başkent Trablus'un Tacura bölgesinde toplandı. Gösteriye, Libya ve Filistin bayrakları taşıyan çok sayıda kişi katıldı.

Protestoda, "Yüz karası AB" ve "AB, Gazze'de soykırımı savunuyor" yazılı dövizlerle, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Hamas liderleri İsmail Heniyye ve Yahya Sinvar'ın fotoğrafları taşındı. Eylem, Avrupa Birliği (AB) Libya Misyonu binasının önünde gerçekleştirildi.

Dr. Tarık ed-Daub'tan Sert Açıklamalar

Gösteriyi organize edenlerden biri olan Zliten Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Tarık ed-Daub, bazı AB ülkelerinin Filistin ve Lübnan halkına karşı yürüttükleri yasa dışı savaşta İsrail'e verdikleri desteği sert bir dille eleştirdi. Daub, Libya'nın sivil toplumunun Gazze'deki kötüleşen insani koşulları dikkatle takip ettiğini vurguladı.

“Hastane ve okulların bombalanması savaş suçudur” diyen Daub, Birleşmiş Milletler'i (BM), uluslararası hukuk çerçevesinde bu saldırıları durdurmak için acil önlemler almaya çağırdı. Ayrıca, Fransa, İtalya ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu İsrail'e silah sağlayan AB ülkeleri hakkında bağımsız bir uluslararası soruşturma açılmasını talep etti.

Libya'dan Çarpıcı Çağrılar

Libyalı yetkililere, İsrail'i destekleyen ülkelerle olan ilişkilerini gözden geçirmeleri çağrısında bulunan Daub, “Libya halkı, Filistin halkını desteklemeye devam edecektir” dedi. Ayrıca, gösteri esnasında Gazze'ye ulaştırılmak üzere yardım toplandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.