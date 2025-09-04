Liido Plajı'nda Kawaanka Malayga: Hint Okyanusu'ndan Taze Balık ve Yaşam

GÖKHAN KAVAK/AHMED SATTİ - Afrika ana karasının en uzun kıyı şeridine sahip Somali, masmavi plajları ve zengin deniz ürünleriyle dikkat çekiyor.

Yaklaşık 3 bin 300 kilometre sahil şeridiyle Somali’nin başkenti Mogadişu'nun popüler sahil bölgesi Liido Plajı'nda yer alan Kawaanka Malayga balık pazarı, kentte deniz ürünleri tedarik zincirinin önemli duraklarından biri olarak öne çıkıyor.

Liido Plajı, özellikle ülkenin resmi tatili olan cuma günleri hem şehir halkının hem de turistlerin buluşma noktası oluyor. Kawaanka Malayga sabahın erken saatlerinde denizde avlanan küçük balıkların getirildiği, temizlendiği ve taze olarak satıldığı canlı bir merkez konumunda.

Hint Okyanusu'nun taze balıkları

Somalili balıkçılar, küçük teknelerle sahile yakın alanlarda balık avlıyor. Bu sayede hem balıkların tazeliği korunuyor hem de halkın tercihlerine uygun bir ürün akışı sağlanıyor. Tezgahlarda özellikle sardalya ve diğer küçük balık türleri öne çıkıyor; hem besin değeri hem de taşımadaki avantajları nedeniyle tercih ediliyor.

Balık pazarındaki pazarlıklar genellikle tazelik ve kalite üzerinden yürürken, balık fiyatları avın miktarına ve deniz şartlarına göre dalgalanabiliyor.

Alışveriş ve sosyalleşme merkezi

Balık pazarının bir başka özelliği de bölge sakinlerinin burayı hem alışveriş yeri hem de sosyalleşme alanı olarak görmesi. Satış sonrası atölyelerde kadınlar balıkların içini temizlerken çocuklar çevrede oynuyor; sesler ve kokular arasında pazarlık kültürü canlı tutuluyor.

Uzmanlara göre soğuk zincir ve depolama tesisleri gibi Kawaanka Malayga'nın altyapısına yapılacak yatırımlar, Somali’nin balıkçılık potansiyelini artırabilir.

Liido Plajı'nda hayat

Masmavi ve tertemiz suyuyla dikkat çeken Liido Plajı, Mogadişu halkının en büyük uğrak yerleri arasında bulunuyor. Cuma günleri plaj, Somalililerin akınına uğruyor; kimi okyanusun serin sularında yüzüyor, kimi sahilde top oynuyor. Bir yandan teknelerle taşınan taze balıklar tezgahlara yerleşirken, insanlar fotoğraf çekip güneşin tadını çıkarıyor.

Liido’daki bu sahil ve pazar, Mogadişu’nun denizle kurduğu bağın kültürel ve ekonomik değerinin yaşayan bir simgesi olarak varlığını sürdürüyor.

Balıkçının sesi

Balıkçı Taha İsmail Ali Şerif, AA muhabirine müşterilerin genel olarak küçük balıkları tercih ettiğini söyledi. Büyük balıkların denizin uzak ve derin kısımlarından çıkarıldığını, küçük balıkların ise kıyıya yakın bölgelerden alındığını belirten Şerif, "Biz (balıkları) buradan, bu (yakın) bölgeden getiriyoruz. İçeriye gitmemize gerek yok, tekneye binmemize gerek yok." dedi.

Şerif, küçük balıkların daha pahalı olduğunu ve kendisinin bu tür balıkları avlamayı tercih ettiğini vurguladı. Konuşmasını "İnsanlar bizim aç olduğumuzu düşünüyor. Ama bizim büyük bir okyanusumuz var ve potansiyelimiz var. Biz aç değiliz. Eğer yardım etmek isterseniz, bizim için (iş) kurabilirsiniz, biz gerçekten onu yapabiliriz (çalışabiliriz)." sözleriyle sürdürdü.

Yaklaşık 3 bin 300 kilometre sahil şeridiyle Somali’nin başkenti Mogadişu'nun popüler sahil bölgesi Liido Plajı'nda yer alan "Kawaanka Malayga" balık pazarı, kentte deniz ürünleri tedarik zincirinin önemli duraklarından biri olarak öne çıkıyor. Somalili balıkçılar, küçük teknelerle sahile yakın alanlarda balık avlıyor. Bu sayede hem balıkların tazeliği korunuyor hem de halkın tercihlerine uygun bir ürün akışı sağlanıyor. Tezgahlarda, özellikle sardalya ve diğer küçük balık türleri, hem besin değeri açısından tercih ediliyor hem de taşımada avantaj sağlıyor.