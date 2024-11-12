Likud Milletvekili Kallner'den Lübnan'da Tampon Bölge Çağrısı

Likud Milletvekili Kallner'den Önemli Açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud milletvekili Ariel Kallner, İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde tampon bölge kurulması çağrısında bulundu.

Tampon Bölge Talebi

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Kallner, İsrail’in Hizbullah'ı yenemediğini belirterek Lübnan'ın güneyinde Litani Nehri'ne kadar tampon bölge oluşturulması gerektiğini ifade etti. Kallner, "Orta Doğu'da bir toprak parçasının kontrolünü ele geçirdiğinizde savaşı kazanırsınız." diye konuştu.

İsrail Ordusunun Eylemleri

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentleri yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı. 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına geçildiği bildirildi.

Can Kaybı ve Yaralı Sayısı

Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten itibaren düzenlenen İsrail saldırılarında 3 bin 243 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 134 kişi yaralandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.