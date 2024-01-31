Limon Sosları Tarih Oluyor! Resmi Gazete’de Yayınlanan Yönetmelikle Yasaklandı!

Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikle, 31 Aralık 2024 itibari ile limon aroması içeren sosların üretimi ve satışı yasaklanacak. Bu ürünler, 2024 yılının sonunda piyasadan kalkacak.

Limon Sosları Tarih Oluyor! Resmi Gazete’de Yayınlanan Yönetmelikle Yasaklandı!
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Limon Soslarına Yasak Geldi! Resmi Gazete'de Duyuruldu!

Limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos gibi isimlerle piyasada bulunan ve limon suyu gibi görünen ürünlerin üretimi ve satışı yasaklandı. Bu ürünler, 31 Aralık 2024 tarihinden itibaren Türkiye'de piyasaya verilemeyecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Kararıyla Yürürlüğe Girdi

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanarak Resmi Gazete'de yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre, Türk Gıda Kodeksi'ne uygun olmayan bir bileşenin bir gıda ürününe katılıp katılmadığının belirlenmesinde, kodeksin hükümleri yanında, uluslararası veya ulusal çalışmalar sonucunda oluşturulan ve Bakanlık resmi internet sitesinde ilan edilen analiz metotları ve karar limitleri de esas alınacak.

Limon Sosları Artık Piyasada Olmayacak

Limon suyu gibi görünen ancak limon aroması içeren soslar, yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte piyasadan kaldırılacak. Bu ürünler, 31 Aralık 2024 tarihi itibari ile yurt içinde satılamayacak. Bu karar, gıda güvenliği ve tüketici haklarını korumak amacıyla alındı.

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