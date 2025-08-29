DOLAR
41,15 -0,24%
EURO
48,03 0,24%
ALTIN
4.530,08 -0,5%
BITCOIN
4.503.186,01 2,22%

Lindsey Graham: Hizbullah Silah Bırakmazsa Askeri Seçenek Devrede

Senatör Lindsey Graham, Hizbullah müzakereyle silahsızlanmazsa 'B planı' olarak askeri seçeneğin uygulanmasını savundu; ABD'nin Lübnan ordusunu desteklemesi gerektiğini söyledi.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 15:50
Lindsey Graham: Hizbullah Silah Bırakmazsa Askeri Seçenek Devrede

Lindsey Graham: Hizbullah Silah Bırakmazsa Askeri Seçenek Devrede

Tel Aviv'de kritik mesaj: "B planı" askeri müdahale

ABD'li Senatör Lindsey Graham, Lübnan ziyaretinin ardından geldiği Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında Hizbullah konusundaki görüşlerini net bir dille açıkladı.

Graham, Hizbullah'ın müzakereler yoluyla silahsızlanmayı kabul etmemesi durumunda askeri seçeneğin devreye sokulması gerektiğini savundu. Graham, "Hizbullah için barışçıl bir silahsızlanma çözümüne ulaşamıyorsak, o zaman B planına bakmamız gerekiyor. B planı, Hizbullah'ı askeri güçle silahsızlandırmaktır. Hizbullah'ı silahsızlandırmak için askeri güç kullanmak zorunda kalırsak, Lübnan ordusunun başarılı olmasını sağlamanın Amerika'nın çıkarına olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Senatör, ABD'nin bu süreçte Lübnan ordusuna destek vermesi gerektiğini vurguladı.

Hamas takası ve ABD desteği

Graham, Hamas'ın kabul ettiği kısmi esir takasına ilişkin olarak da değerlendirmede bulundu. İsrail'in vereceği karara ABD Başkanı Donald Trump'ın destek vereceğini iddia eden Graham, "Benim için pazarlık konusu olmayan bir şey var. Hamas'ın gitmesi gerekiyor ve bu yıl gitmesi gerekiyor." dedi.

Lübnan'da silahların devlet tekelinde toplanması gündemi

Haberde ayrıca, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın 19 Haziran'da Beyrut yönetimine sunduğu öneri hatırlatıldı. Barrack, önerisinde "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" bir yaklaşımı gündeme taşımıştı.

Bu çerçevede, Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, "orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.

Öte yandan, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, kararın çıktığı gün yaptığı açıklamada, "İsrail'in saldırıları sürerken Hizbullah'ın gücünden vazgeçmeyi kabul etmeyeceğini" ifade etmişti.

Graham'ın açıklamaları, bölgedeki gerilim ve silahsızlanma tartışmalarını yeniden alevlendirirken, ABD-Lübnan-İsrail üçgeninde olası askeri ve siyasi adımların gündemde kalacağını gösteriyor.

İLGİLİ HABERLER

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eğitim-Bir-Sen ve Suriye Öğretmenler Sendikası Eğitimde İşbirliğinde Anlaştı
2
Tekirdağ Çerkezköy'de Trafik Kazası: 1 Ölü, Sürücü Tutuklandı
3
Hindistan ve Japonya 10 Yıllık Savunma, Güvenlik ve Ekonomi İşbirliğini Güçlendiriyor
4
Kazakistan ve Tacikistan, Orta Asya'nın Çıkarlarını Önceliklendirdi
5
Bakan Güler: TSK Sınır Güvenliğinden Mavi ve Gök Vatana Kadar Görevde
6
TBMM Gazze İçin Olağanüstü Toplandı: Dervişoğlu'ndan 'İnsanlık Suçludur' Tepkisi
7
İsrail Yemen'de Husilerin Üst Düzey Komutanlarını Hedef Aldı

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı