Lindsey Graham: Hizbullah Silah Bırakmazsa Askeri Seçenek Devrede

Tel Aviv'de kritik mesaj: "B planı" askeri müdahale

ABD'li Senatör Lindsey Graham, Lübnan ziyaretinin ardından geldiği Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında Hizbullah konusundaki görüşlerini net bir dille açıkladı.

Graham, Hizbullah'ın müzakereler yoluyla silahsızlanmayı kabul etmemesi durumunda askeri seçeneğin devreye sokulması gerektiğini savundu. Graham, "Hizbullah için barışçıl bir silahsızlanma çözümüne ulaşamıyorsak, o zaman B planına bakmamız gerekiyor. B planı, Hizbullah'ı askeri güçle silahsızlandırmaktır. Hizbullah'ı silahsızlandırmak için askeri güç kullanmak zorunda kalırsak, Lübnan ordusunun başarılı olmasını sağlamanın Amerika'nın çıkarına olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Senatör, ABD'nin bu süreçte Lübnan ordusuna destek vermesi gerektiğini vurguladı.

Hamas takası ve ABD desteği

Graham, Hamas'ın kabul ettiği kısmi esir takasına ilişkin olarak da değerlendirmede bulundu. İsrail'in vereceği karara ABD Başkanı Donald Trump'ın destek vereceğini iddia eden Graham, "Benim için pazarlık konusu olmayan bir şey var. Hamas'ın gitmesi gerekiyor ve bu yıl gitmesi gerekiyor." dedi.

Lübnan'da silahların devlet tekelinde toplanması gündemi

Haberde ayrıca, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın 19 Haziran'da Beyrut yönetimine sunduğu öneri hatırlatıldı. Barrack, önerisinde "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" bir yaklaşımı gündeme taşımıştı.

Bu çerçevede, Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, "orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.

Öte yandan, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, kararın çıktığı gün yaptığı açıklamada, "İsrail'in saldırıları sürerken Hizbullah'ın gücünden vazgeçmeyi kabul etmeyeceğini" ifade etmişti.

Graham'ın açıklamaları, bölgedeki gerilim ve silahsızlanma tartışmalarını yeniden alevlendirirken, ABD-Lübnan-İsrail üçgeninde olası askeri ve siyasi adımların gündemde kalacağını gösteriyor.