LinkedIn, Avustralya'da Çocukların Sosyal Medya Erişimini Kısıtlayan Tasarıdan Muafiyet İstiyor

LinkedIn'den Yasa Tasarısına Yanıt

LinkedIn, Avustralya'da 16 yaşından küçük çocukların sosyal medya erişimini sınırlandırmayı öngören yasa tasarısından muaf tutulmak için harekete geçti. Platform, başvuruda bulunarak, içeriklerinin "16 yaşından küçükler için sıkıcı" olduğunu belirtti.

Mali Yükümlülüklerden Kaçınma

Microsoft'un sahibi olduğu LinkedIn, Avustralya Senatosu'na sunduğu belgelerde, çocuklara yönelik içerikler sunmadığını ve çocuk hesaplarının tespit edildiğinde kaldırıldığını ifade etti. Eğer yasadan muaf tutulursa, yaş doğrulama işlemleri gibi düzenlemelerin getireceği maliyet ve zorluklardan kurtulacağı belirtiliyor.

Avustralya'daki Tasarının Detayları

Avustralya'da tartışılan yasa tasarısı, 16 yaşından küçük çocukların sosyal medyaya erişimini engelleme amacı güdüyor. Tasarının destekçisi olan Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, sosyal medya platformlarının çocukların akıl sağlığına zarar verdiğini ve çocukların dışarıda oynamalarını gerektiğini vurguladı.

Yasalaşma Süreci

Eğer sevk edilen tasarı yasalaşırsa, sosyal medya platformları biri yıl içinde 16 yaşından küçük kullanıcıların erişimini kısıtlamak zorunda kalacak. Bu kurala uymayan platformlar, yaklaşık 33 milyon dolar (yaklaşık 1,1 milyar lira) para cezasıyla karşılaşabilir. Ülkedeki ana muhalefet partisi, tasarının bu hafta yasalaşmasını bekliyor.

Diğer sosyal medya platformları, X, Instagram, Facebook ve TikTok, tasarının sonuçlanmasına kadar çalışmalara ertelemeye yönelik taleplerde bulundular.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.