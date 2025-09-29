Lipavsky: Türkiye'nin AB Adaylığını Destekliyoruz

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Ankara-Prag ilişkilerinin dostane olduğunu, Türkiye'yi NATO müttefiki ve AB adayı olarak desteklediklerini, ticaretin 2024'te ~7 milyar avroya çıktığını söyledi.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 11:03
Lipavsky: Türkiye'nin AB Adaylığını Destekliyoruz

Lipavsky: Türkiye-Çekya İlişkileri ve Ortak Fırsatlar

GÖKHAN ÇELİKER - Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Prag'da AA muhabirine yaptığı açıklamada Ankara-Prag hattındaki ilişkilerin "dostane" olduğunu vurguladı ve Türkiye'nin Avrupa Birliği adaylığına verdikleri desteği yineledi.

Prag'daki değerlendirme ve ziyaretler

Lipavsky, "Duke Wenceslas Future Leaders Programme 2025" kapsamında bulunduğu Prag'da, Türkiye-Çekya ilişkileri, Türkiye'nin Avrupa güvenliğindeki rolü ve Ankara'nın Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki tutumuna ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan, 2024'ün Haziran ayında başkent Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyareti anımsatarak bu ziyaretin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile iki ülkenin ortak çıkarlarına ilişkin çeşitli konuları görüşme fırsatı verdiğini kaydetti.

Ticaret ve yatırımlardaki artış

Lipavsky, iki ülke arasındaki ticaret hacminin son 5 yılda neredeyse iki katına çıkarak 2024'te yaklaşık 7 milyar avro seviyesine ulaştığından memnuniyet duyduğunu belirtti. Türkiye'de çeşitli alanlarda yatırım yapan Çekya firmalarının sayısının da giderek arttığını paylaştı.

Bakan, tarım, çevresel projeler, gıda ve savunma sanayisi, bilişim ve uzay teknolojileri gibi alanlarda Türkiye-Çekya ticaretinin daha da gelişmesi için önemli potansiyel bulunduğunu ifade etti. Ayrıca iki ülke üniversiteleri ve akademik kurumları arasındaki işbirliğinin artmasını ve karşılıklı turist sayısındaki yükselişi olumlu bulduğunu söyledi. "Bu da kuşkusuz ülkelerimiz arasındaki yakın ilişkilerin yansıması."

Türkiye'nin rolü: NATO, güvenlik ve Ukrayna

Lipavsky, Türkiye'nin NATO'da çok önemli bir müttefik olduğunu ve Avrupa'nın güvenliği ile savunmasında vazgeçilmez bir role sahip olduğu değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin Ukrayna'ya çeşitli alanlarda verdiği destekten duydukları memnuniyeti dile getiren Lipavsky, "Ayrıca, Ukrayna için adil ve kalıcı bir barışın sağlanması amacıyla Türkiye'nin arabuluculuk çabalarına yaptığı katkıyı da takdirle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ülkelerimiz, uzun zamandır çok dostane ilişkiler sürdürmekte. NATO’da müttefikiz ve Türkiye’nin Avrupa Birliği adaylığını destekliyoruz."

İLGİLİ HABERLER

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Seven Seas Navigator Alanya Limanı'na Demirledi: 445 Yolcu, 362 Personel
2
Lipavsky: Türkiye'nin AB Adaylığını Destekliyoruz
3
Olszowska: Türkiye Baltıklar için 'güvenli ortak' — HİK uçağı Litvanya'ya
4
Samsun'da 9 kilo 660 gram esrar ele geçirildi: Zanlı R.D. gözaltında
5
Adana Kozan'da Oto Galeriye Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Gözaltında
6
Küresel Sumud Filosu Gazze'ye 3-4 Günde Ulaşacak

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme