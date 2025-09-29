Lipavsky: Türkiye'nin AB Adaylığını Destekliyoruz

Lipavsky: Türkiye-Çekya İlişkileri ve Ortak Fırsatlar

GÖKHAN ÇELİKER - Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Prag'da AA muhabirine yaptığı açıklamada Ankara-Prag hattındaki ilişkilerin "dostane" olduğunu vurguladı ve Türkiye'nin Avrupa Birliği adaylığına verdikleri desteği yineledi.

Prag'daki değerlendirme ve ziyaretler

Lipavsky, "Duke Wenceslas Future Leaders Programme 2025" kapsamında bulunduğu Prag'da, Türkiye-Çekya ilişkileri, Türkiye'nin Avrupa güvenliğindeki rolü ve Ankara'nın Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki tutumuna ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan, 2024'ün Haziran ayında başkent Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyareti anımsatarak bu ziyaretin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile iki ülkenin ortak çıkarlarına ilişkin çeşitli konuları görüşme fırsatı verdiğini kaydetti.

Ticaret ve yatırımlardaki artış

Lipavsky, iki ülke arasındaki ticaret hacminin son 5 yılda neredeyse iki katına çıkarak 2024'te yaklaşık 7 milyar avro seviyesine ulaştığından memnuniyet duyduğunu belirtti. Türkiye'de çeşitli alanlarda yatırım yapan Çekya firmalarının sayısının da giderek arttığını paylaştı.

Bakan, tarım, çevresel projeler, gıda ve savunma sanayisi, bilişim ve uzay teknolojileri gibi alanlarda Türkiye-Çekya ticaretinin daha da gelişmesi için önemli potansiyel bulunduğunu ifade etti. Ayrıca iki ülke üniversiteleri ve akademik kurumları arasındaki işbirliğinin artmasını ve karşılıklı turist sayısındaki yükselişi olumlu bulduğunu söyledi. "Bu da kuşkusuz ülkelerimiz arasındaki yakın ilişkilerin yansıması."

Türkiye'nin rolü: NATO, güvenlik ve Ukrayna

Lipavsky, Türkiye'nin NATO'da çok önemli bir müttefik olduğunu ve Avrupa'nın güvenliği ile savunmasında vazgeçilmez bir role sahip olduğu değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin Ukrayna'ya çeşitli alanlarda verdiği destekten duydukları memnuniyeti dile getiren Lipavsky, "Ayrıca, Ukrayna için adil ve kalıcı bir barışın sağlanması amacıyla Türkiye'nin arabuluculuk çabalarına yaptığı katkıyı da takdirle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ülkelerimiz, uzun zamandır çok dostane ilişkiler sürdürmekte. NATO’da müttefikiz ve Türkiye’nin Avrupa Birliği adaylığını destekliyoruz."