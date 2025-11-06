Lipödem: Kadınların Sessiz Çığlığı — Erken Tanı ve Etkili Tedavi

Uzm. Dr. Sidar Burcu Ateş Demiroğlu, lipödemin erken tanı ve ESWT dahil çok yönlü tedaviyle yaşam kalitesini artırabileceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 09:25
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 09:25
Lipödem: Kadınların Sessiz Çığlığı — Erken Tanı ve Etkili Tedavi

Lipödem: Kadınların Sessiz Çığlığı

Medical Point Gaziantep Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Sidar Burcu Ateş Demiroğlu, özellikle kadınlarda sık görülen lipödem hastalığına dikkat çekti. Dr. Demiroğlu, lipödemin yalnızca estetik bir problem olarak görülmesinin yanlış olduğunu vurgulayarak, erken tanı ve doğru tedaviyle yaşam kalitesinin önemli ölçüde artırılabileceğini belirtti.

Uzman Uyarıyor

Uzm. Dr. Sidar Burcu Ateş Demiroğlu, konunun önemini şöyle özetledi: "Lipödem kadınların sessiz çığlığı".

Belirtiler ve Karışılabilecek Durumlar

Uzm. Dr. Sidar Burcu Ateş Demiroğlu, hastalığın çoğu zaman yanlışlıkla obezite veya lenfödemle karıştırıldığını ifade ederek, "Lipödem, genellikle bacaklarda ve bazen kollarda simetrik yağ birikimiyle karakterize, kronik bir yağ dokusu hastalığıdır. Diyet veya egzersizle kolay kolay azalmayan bu durum, ağrı, hassasiyet ve hareket kısıtlılığına neden olabilir" dedi.

Tedavi Yaklaşımları

Dr. Demiroğlu, "Lipödemin erken evrelerinde doğru tanı konulması çok önemlidir. Çünkü bu hastalık ilerledikçe hem fiziksel hem de psikolojik sorunlara yol açar. Hastalar genellikle ‘neden kilo veremiyorum’ düşüncesiyle umutsuzluğa kapılır. Ancak lipödemde esas sorun, yağ hücrelerinin dağılımındaki anormalliktir. Tedavi yaklaşımında manual lenf drenajı, kompresyon tedavisi, egzersiz programları, uygun beslenme planı ve ESWT (Şok Dalga Tedavisi) büyük önem taşır" şeklinde konuştu.

Medical Point Gaziantep Hastanesi bünyesinde lipödem hastalarına özel tedavi programları uygulandığını belirten Dr. Demiroğlu, "Kişiye özel fizik tedavi yöntemleri ve ESWT cihazı ile yapılan tedaviler sayesinde ağrıyı azaltmak, ödemi kontrol altına almak ve hastanın yaşam kalitesini artırmak mümkündür" diye konuştu.

Lipödemin sadece estetik değil, tedavi edilmesi gereken bir sağlık problemi olduğunu vurgulayan Dr. Demiroğlu, kadınların bu konuda bilinçlenmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON UZMANI UZM. DR. SİDAR BURCU ATEŞ...

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON UZMANI UZM. DR. SİDAR BURCU ATEŞ DEMİROĞLU, ÖZELLİKLE KADINLARDA SIK GÖRÜLEN LİPÖDEM HASTALIĞINA DİKKAT ÇEKTİ. DR. DEMİROĞLU, LİPÖDEMİN YALNIZCA ESTETİK BİR PROBLEM OLARAK GÖRÜLMESİNİN YANLIŞ OLDUĞUNU VURGULAYARAK, ERKEN TANI VE DOĞRU TEDAVİYLE YAŞAM KALİTESİNİN ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTIRILABİLECEĞİNİ BELİRTTİ.

İLGİLİ HABERLER

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet
2
Bayburt’ta Bavulda 1 Kilo 20 Gram Skunk Ele Geçirildi — 1 Kişi Tutuklandı
3
Kütahya'da Miniklere Suçtan Korunma Eğitimi
4
Kütahya Hayme Ana Lisesi’nden Gazze’ye Destek: İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz Konuştu
5
Cevizlibağ E5'te iş makinesi alev aldı — Trafikte yoğunluk
6
İshak Çelebi: 10 Kasım için daha duyarlı olunmalı
7
Gümüşhane-Bayburt Havalimanı 2026 Hedefiyle Hızla Yükseliyor

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek