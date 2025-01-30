Liverpool Piskoposu John Perumbalath Taciz İddiaları Sonrası Emekli Oldu

İngiltere Kilisesi'nin Liverpool Piskoposu Komplike İddialar Sonrası Görevinden Ayrıldı

İngiltere Kilisesi'nin Liverpool Piskoposu John Perumbalath, kendisine yönelik iki kadından gelen taciz suçlamalarının ardından emeklilik kararı aldığını duyurdu. Perumbalath, Kral 3. Charles ve York Başpiskoposu'na yazılı bildirimde bulunarak görevinden ayrıldığını açıkladı.

Taciz İddiaları ve Basın Açıklaması

Perumbalath, kendisine ulaşan bir televizyonun iddiaları haberleştirmek istemesi üzerine gerçekleştirdiği açıklamada, bu iddiaların yanlış olduğuna dair sürekli beyanlarda bulunduğunu ifade etti. “Bu iddialar 2023’te ortaya çıkmış olup, uzmanlar tarafından incelenmiş ve ispatlanamamıştır.” diyen Piskopos, ilk iddianın polisle değerlendirildiğini ve herhangi bir işlem yapılmasına gerek görülmediğini belirtti.

Baskılar ve Medya Etkisi

Perumbalath, kendisiyle ilgili yürütülen herhangi bir soruşturmadan olumsuz sonuç almadığını vurgulayarak, medya tarafından hedef alındığını ve bu durumun kendisini “savunulamaz” bir duruma getirdiğini savundu. Emeklilik kararında, herhangi bir hata nedeniyle olmadığını da net bir şekilde ifade etti.

Yeni Piskoposun Atanması

York Başpiskoposu Stephen Cottrell, Perumbalath’ın emeklilik talebinin kabul edildiğini; yeni piskoposun ilerleyen günlerde atanacağını bildirdi. Perumbalath hakkında kadınlardan biri, 2019 ve 2023 yıllarında elle tacizden, diğer bir kadın piskopos ise 2023'te cinsel tacizden bahsetmişti.

İngiltere Kilisesi'nde Soruşturma Süreci

2023 yılında kiliselerde gerçekleştirilen soruşturma, iddiaların ciddiyetiyle ilgili bir süreç başlattı. Liverpool Kilisesi, kadın piskoposun yaşadığı olayın kilise emniyeti ile ilgili olduğunu belirtirken, diğer olayın da görevi kötüye kullanma olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Kilisede İstifalar Devam Ediyor

Öte yandan, İngiltere Kilisesi'nin Ruhani Lideri ve Canterbury Başpiskoposu Justin Welby, kilisedeki taciz iddialarına yeterli önlemler almadığı ve tacizlere göz yumduğu gerekçesiyle Kasım 2024'te görevinden istifa etmişti.