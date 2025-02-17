Lizbon'da 4.6 Büyüklüğünde Deprem: Paniğe Neden Oldu

4.6 Büyüklüğünde Deprem, Lizbon'u Sardı

Portekiz'in başkenti Lizbon'da, Portekiz Deniz ve Atmosfer Enstitüsü (Ipma) verilerine göre, 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerel saatle 13.24'te (TSİ 16.24) kaydedilen deprem, merkezi, Tajo Nehri'ne kıyısı olan Seixal ilçesinin yaklaşık 14 kilometre güneybatısındaydı.

Paniğe Yol Açtı, Hasar Yok

Portekiz basınından alınan bilgiye göre, hissedilen deprem halk arasında hafif paniğe yol açtı. Ancak, resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamalarda şu ana kadar herhangi bir hasar tespit edilmediği belirtildi.

Komşu Bölgelerde de Hissedildi

Depremin etkisi sadece Lizbon'la sınırlı kalmayarak, İspanya'nın Endülüs ve Extremadura bölgelerinde de hissedildi. Portekiz, Avrasya ve Afrika tektonik plakalarının birleşim noktasına yakın bir konumda olması sebebiyle orta derecede sismik aktivitelerin yaşandığı bir bölgedir.

Tarihteki En Yıkıcı Deprem

Portekiz tarihinde meydana gelen en yıkıcı depremlerden biri, 1755 yılında yaşanan ve 60 binden fazla kişinin ölümüne yol açan, büyük hasar ve tsunamiye neden olan Lizbon depremidir. Bu depremin büyüklüğü 8.7 ila 9 olarak belirtilmektedir.