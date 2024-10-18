Lizbon Nova Üniversitesi'nde Irkçılık Karşıtı Program Tartışmaları

Portekiz'de Eğitimde Tartışmalı Adım

Lizbon Nova Üniversitesi, Hukuk Fakültesi bünyesinde açılan ırkçılık ve yabancı düşmanlığı lisansüstü programıyla gündeme geldi. Programda yer alan öğretim üyelerinin yalnızca beyaz akademisyenlerden oluşması, kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu.

Eleştiriler ve Özür

The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Portekiz hükümetinin desteklediği Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı Gözlemevi ile hazırlanan program, "Irkçılık, gerçekten var mı?" gibi tartışmalı başlıklar içermesi nedeniyle eleştirilere maruz kaldı. Bu durum, programın içeriği ve akademik kadrosuyla ilgili sorgulamaları da beraberinde getirdi.

Program Duyurusu ve Açıklama

Ses getiren tepkilerin sonrasında üniversite, programın tanıtımını resmi internet sitesinden kaldırdı. Programın durdurulmasına ilişkin açıklama yapan Hukuk Fakültesi Dekanı Margarida Lima Rego, siyahi eğitmenlerin programın takvimine uygun olmadığını belirtti.

Sosyal Tepkiler

Portekizli siyahiler için kurulan çevrim içi platform Afrolink ve ırkçılık karşıtı Kilombo platformu, program hakkında net tepkiler ortaya koydu. Afrolink'in kurucusu Paula Cardoso, bu durumu "kadına ayrımcılıkla mücadele eden bir kuruluşun yalnızca erkeklerden oluşması" olarak nitelendirdi. Kilombo, programın akademik kadrosunda siyahilerin bulunmamasını "kesinlikle anlaşılamaz" bir durum olarak ifade etti.