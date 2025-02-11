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Lockheed Martin, F-35 Üretiminde Aşırı Maliyetleri Sebebiyle Pentagon'a 30 Milyon Dolar Ödeyecek

Lockheed Martin, F-35'nin üretimi için Pentagon'a fazla ücret aldığı iddiasıyla 30 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etti.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 18:25
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 18:25
Lockheed Martin, F-35 Üretiminde Aşırı Maliyetleri Sebebiyle Pentagon'a 30 Milyon Dolar Ödeyecek

Lockheed Martin, Pentagon'a 30 Milyon Dolar Ödeme Yapacak

ABD ordusunun en ileri teknolojiye sahip hayalet savaş uçağı F-35'in üreticisi Lockheed Martin Corporation (LMC), uçağın üretimi ve bakımı için Savunma Bakanlığı'ndan fazla ücret aldığı iddialarını çözmek amacıyla yaklaşık 30 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "LMC, F-35 askeri uçaklarının üretiminde, sözleşmelerde hatalı fiyatlandırmaya ilişkin Sahte İddialar Yasası iddialarını çözmek için 29,74 milyon dolar ödemeyi kabul etti." denildi.

Gelişmeler ve Hükümetin Çalışmaları

Söz konusu gelişme, ABD Başkanı Donald Trump'ın kurduğu Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) başındaki Elon Musk'ın, Pentagon'un yaptığı "milyarlarca" dolar masrafı tespit etmeye hazırlandığına dair açıklamasının ardından yaşandı.

Mahkeme belgelerine göre, 2013 ile 2015 yılları arasında LMC, F-35'lerin fiyatlandırılması konusunda Pentagon'la yaptığı müzakerelerde "doğru, eksiksiz ve güncel fiyatlandırma verilerini sağlamayarak" maliyetleri şişirdi. Anlaşma, Adalet Bakanlığı tarafından Amerikan vergi mükelleflerinin zaferi olarak duyuruldu.

Adalet Bakanlığı'nın Hukuk Bölümü'nden Vekil Yardımcı Başsavcı Brett Shumate, basın bülteninde; "Hükümetle iş yapanlar bunu adil ve dürüst bir şekilde yapmalı. Vergi mükelleflerinin fonlarını bilerek kötüye kullanan müteahhitleri takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, ABD Hava Kuvvetleri F-35 Ortak Program Ofisi Direktörü ve Program Yöneticisi Korgeneral Mike Schmidt, "F-35 programı ülkemizin savunmasının kalbinde yer alıyor. F-35 Ortak Program Ofisi, tüm ticari işlemlerde dürüstlük ve bütünlük konusunda ısrar etmeye devam edecektir." açıklamasında bulundu.

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