Lodos Fırtınası Adalar Hattındaki Feribot Seferlerini İptal Etti

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine ulaşımı sağlayan feribot seferleri, dün başlayan ve bugün de devam eden lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamadığını duyurdu. Bu durumdan mağdur olan vatandaşlar, seferlerin ne zaman başlayacağını merak ediyor.

Feribot Seferleri Ne Zaman Başlayacak?

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında feribot seferleri, dün sabah saatlerinden itibaren lodos fırtınası nedeniyle iptal edilmişti. Bugün de fırtınanın etkisini sürdürmesi üzerine, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattındaki planlı tüm seferler iptal edildi. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş, yaptığı açıklamada, "Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Feribot seferlerinin ne zaman başlayacağı ise henüz belli değil. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çanakkale için bugün ve yarın kuvvetli lodos uyarısında bulundu. Fırtınanın etkisini azaltması halinde, seferlerin yeniden başlayabileceği belirtildi.

Vatandaşlar Mağdur Oldu

Feribot seferlerinin iptal edilmesi nedeniyle, Bozcaada ve Gökçeada'ya gitmek isteyen veya adalardan dönmek isteyen vatandaşlar mağdur oldu. Bazı vatandaşlar, seferlerin iptal edildiğini son anda öğrendiklerini ve biletlerini iade almak için uzun kuyruklar oluşturduklarını söyledi. Bazı vatandaşlar ise, seferlerin başlamasını beklemek için limanlarda beklediklerini veya alternatif ulaşım arayışına girdiklerini belirtti.

• Lodos fırtınası nedir?

Lodos fırtınası, güneybatı yönünden esen kuvvetli ve sıcak rüzgarlara verilen isimdir. Lodos fırtınası, deniz ulaşımını, balıkçılığı ve tarımı olumsuz etkiler. Ayrıca, lodos fırtınası, astım, alerji, migren gibi hastalıkları tetikleyebilir.

• Lodos fırtınası ne zaman biter?

Lodos fırtınası, hava sıcaklığının düşmesi, atmosfer basıncının yükselmesi veya başka bir rüzgarın etkisiyle sona erer. Lodos fırtınasının ne kadar süreceği, meteorolojik tahminlere göre değişir.

• Lodos fırtınası nasıl önlenir?

Lodos fırtınası, doğal bir olay olduğu için önlenemez. Ancak, lodos fırtınasının olumsuz etkilerinden korunmak için bazı önlemler alınabilir. Örneğin, lodos fırtınası sırasında deniz ulaşımından kaçınılmalı, açıkta bırakılan eşyalar güvenli bir yere alınmalı, sağlık sorunları olanlar doktor tavsiyesine göre hareket etmeli, ev ve iş yerlerinde camlar kapatılmalı, yangın riskine karşı dikkatli olunmalıdır.