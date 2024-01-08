Lodos Tekirdağ sahiline kızıl yosun getirdi

Sabahın erken saatlerinde esen rüzgar, denizden yosun ve çeşitli atıkları kıyıya taşıdı. Sahil şeridinin bir kısmı kırmızı yosunlarla kaplı hale geldi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, AA'ya yaptığı açıklamada, kırmızı yosunların zararsız olduğunu ve vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiğini belirtti.





TEKİRDAĞ SAHİLİ LODOSUN ETKİSİ İLE KIZIL YOSUNLARLA KAPLANDI

Tecer, yosunların kirliliğin bir göstergesi olmadığını, lodos nedeniyle deniz dibindeki yosunların kıyıya sürüklendiğini söyledi. Çevre kirliliği olmadığını vurgulayan Tecer,

"Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Rüzgarların uzun süre etkili olmasından dolayı yosunlar kıyıya vuruyor. Çevre kirliliği gibi bir durum söz konusu değil. Sıcaklığa da bağlı olarak bu yosunlar koku yapabiliyor." diye konuştu.

Pehlivanoğlu, sahillerde kırmızı yosun görüntüsünün ara sıra oluştuğunu söyledi. Yosunların her yerde bulunmadığını ifade eden Pehlivanoğlu, "Daha önce de bu gibi görüntülere şahit olduk. Endişe edecek bir durum yok." dedi. Kırmızı yosunlarla kaplanan sahilin bir kısmı, Süleymanpaşa Belediyesi'nin çalışmalarıyla temizleniyor.