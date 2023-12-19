Lokanta, restoran ve kafelerde yeni dönem: Fiyat listeleri giriş kapısında olacak!

Resmi Gazete'de, Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmeliğe göre 1 Ocak'tan itibaren lokanta, restoran, kafe ve pastanelerde fiyat listelerinin giriş kapısı ve masalara koyulması zorunlu olacak. Bu, Fiyat Etiketi Yönetmeliği[^1^] ile belirlenen bir uygulamadır. Yönetmelik, tüketicilerin mal ve hizmetlerin fiyatları hakkında kolayca bilgi edinebilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Yönetmelik, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

ARTAN ŞİKAYETLERE YENİ YÖNETMELİK İLE DÜZENLEME

Ticaret Bakanlığı, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde değişiklik yaptığını duyurdu. Buna göre, lokanta, restoran, kafe ve benzeri yerlerde yiyecek ve içecek hizmeti veren işletmeler, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belgeleri, tüketicilerin rahatlıkla görebileceği ve okuyabileceği şekilde giriş kapısının önüne ve masaların üstüne yerleştirecekler. Bu, Fiyat Etiketi Yönetmeliği[^1^] ile zorunlu kılınmıştır.



Bu düzenlemenin nedeni, son zamanlarda tüketicilerden gelen çok sayıda şikayet ve mağduriyettir. Tüketiciler, bazı işletmelerin enflasyon ve maliyetleri aşan sürekli fiyat artışları yaptığını ve bunları fiyat listeleri ve tarifeler ile doğru ve tam olarak bildirmediğini belirtmiştir. Bakanlık, bu sorunu çözmek için ilgili mesleki kuruluşların da görüşünü alarak yönetmelik değişikliğine gitmiştir.

Düzenlemenin amacı, tüketicilerin yiyecek ve içecek hizmeti sunulan yerlere girmeden önce fiyat listelerini ve tarifeleri görmelerini, fiyatları karşılaştırarak tercih yapmalarını sağlamaktır. Böylece, tüketicilerin bilinçli bir şekilde alışveriş yapmaları, ekonomik çıkarlarının korunması ve mağduriyetlerin önlenmesi amaçlanmaktadır.

Tüketicilerin, mal ve hizmetleri satın almadan önce nitelikleri ve fiyatları hakkında doğru ve eksiksiz bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Fiyat etiketi ve listeleri ile kasa fiyatları arasında fark olmaması zorunludur.

Bakanlık, 2023 yılının 11 ayında 65 bin 375 farklı işletmede denetim yapmış ve 20 bin 209 işletmeye toplam 37 milyon 21 bin 761 lira idari para cezası kesmiştir.

Bakanlık, 2024 yılında da fiyat etiketi, tarife ve fiyat listelerine ilişkin denetimlerine devam edecektir.