DOLAR
34,54 0,02%
EURO
36 0,05%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.406.719,41 0,51%

Londra'da 24 Saatte 3 Şüpheli Paket Alarmı

İngiltere'nin başkenti Londra'da 24 saat içinde 3 şüpheli paket alarmı verildi. Euston İstasyonu'nda kontrollü patlama gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 17:59
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 17:59
Londra'da 24 Saatte 3 Şüpheli Paket Alarmı

İngiltere'nin başkenti Londra'da, son 24 saat içinde üç ayrı şüpheli paket alarmı verildi. Dün, şehir merkezinde iki adet şüpheli paket ihbarının ardından, bugün de Euston Tren İstasyonu'nda bir şüpheli paket bulunması üzerine güvenlik önlemleri artırıldı.

Euston İstasyonu'nda bulunan şüpheli paket nedeniyle, güvenlik güçleri tarafından istasyon tamamen boşaltıldı. Tahliye sırasında polis kordonları oluşturuldu ve güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Uzman memurlar, şüpheli paketin bulunduğu noktadan uzak bir alanda kontrollü patlama gerçekleştirerek paketi imha etmeyi başardı.

Olayın ardından, Euston İstasyonu'ndaki polis kordonu kaldırıldı ve ulaşım yeniden normale döndü. İngiliz polisi ayrıca, dün ABD'nin Londra Büyükelçiliği yakınlarında da benzer bir şüpheli paket alarmı ile karşılaşmış, burada da kontrollü patlama yapılmıştı.

Dün, ülkenin en yoğun ikinci havalimanı olan Gatwick Havalimanı'nda bir yolcunun bagajında şüpheli bir madde bulunmuş ve olayın ardından bomba imha ekipleri havalimanına yönlendirilmişti. Bu şüpheli paketin de güvenli bir şekilde imha edildiği bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Buse Öğretmen, Herekol Dağı'ndaki Çocukları Geleceğe Hazırlıyor
2
AK Parti Gölbaşı 8. Olağan İlçe Kongresi Gerçekleşti
3
Beylikdüzü'nde Fabrika Yangınına 14 Saatlik Müdahele: Çökmeler Meydana Geldi
4
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsmet Uçma'yı Anma Programında Duygusal Bir Konuşma Yaptı
5
Batı Trakya Türkleri Nafplion'daki Tarihi Hamamın Restorasyonunu Sevinçle Karşıladı
6
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya: "85 Milyonun Refahı İçin Mücadele Ediyoruz"
7
Türkiye-Azerbaycan İkili SAT-2024 Tatbikatı'nda Eğitimler Devam Ediyor

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı