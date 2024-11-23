Londra'da 24 Saatte 3 Şüpheli Paket Alarmı

İngiltere'nin başkenti Londra'da, son 24 saat içinde üç ayrı şüpheli paket alarmı verildi. Dün, şehir merkezinde iki adet şüpheli paket ihbarının ardından, bugün de Euston Tren İstasyonu'nda bir şüpheli paket bulunması üzerine güvenlik önlemleri artırıldı.

Euston İstasyonu'nda bulunan şüpheli paket nedeniyle, güvenlik güçleri tarafından istasyon tamamen boşaltıldı. Tahliye sırasında polis kordonları oluşturuldu ve güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Uzman memurlar, şüpheli paketin bulunduğu noktadan uzak bir alanda kontrollü patlama gerçekleştirerek paketi imha etmeyi başardı.

Olayın ardından, Euston İstasyonu'ndaki polis kordonu kaldırıldı ve ulaşım yeniden normale döndü. İngiliz polisi ayrıca, dün ABD'nin Londra Büyükelçiliği yakınlarında da benzer bir şüpheli paket alarmı ile karşılaşmış, burada da kontrollü patlama yapılmıştı.

Dün, ülkenin en yoğun ikinci havalimanı olan Gatwick Havalimanı'nda bir yolcunun bagajında şüpheli bir madde bulunmuş ve olayın ardından bomba imha ekipleri havalimanına yönlendirilmişti. Bu şüpheli paketin de güvenli bir şekilde imha edildiği bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.