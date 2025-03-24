Londra'da 7. Türk Toplumu Sanat Sergisi Açıldı

Londra Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Türkiye'nin Londra Başkonsolosluğu işbirliğiyle düzenlenen 7. Türk Toplumu Sanat Sergisi, sanatseverlere kapılarını açtı. Sergi, 19 Nisan'a kadar hafta içi her gün, yerel saatle 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Sanatın Geniş Yelpazesi

Büyük bir öneme sahip olan bu sergi, 2019 yılından bu yana İngiltere'deki Türk sanatçı topluluğunun eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. Her yıl düzenlenen sergiler, geleneksel sanatlardan dijital sanata, fotoğrafçılıktan el sanatlarına kadar geniş bir yelpazede eser barındırıyor. Bu yıl, 110 başvuru arasından titizlikle seçilen 51 eser, sanat tutkunlarının beğenisine sunuluyor.

Onur Verici Jüri Üyeleri

Serginin jüriliğini, Londra YEE Müdürü Dr. Mehmet Karakuş, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği İkinci Katibi Pınar Koç ve sanatçılar Nilay İşlek, Nagihan Seymour ve Ali Haydar Yeşilyurt üstleniyor.

Çok Sayıda Sanatçı Katılıyor

Bu yılki sergide yer alan sanatçılar arasında Abdullah Yusuf, Alev Jamal, Alisher Ilkhamov, Alona Erikson, Aylia Ahmedova gibi isimler bulunuyor. Katılımcı sanatçıların eserleri, Türk sanatçı topluluğunun yaratıcı ruhunu gözler önüne sererken, iki ülke arasındaki kültürel bağların güçlenmesine katkıda bulunuyor.

Samimi Bir Açılış Töreni

Açılış törenine Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Konsolos Turan Oğuzhan Gönültaş ve Camden Belediye Başkan Yardımcısı Eddie Hanson gibi önemli davetliler katıldı. Etkinlik, Türk mutfağından lezzetlerle, samimi sohbetler için olanak sundu.

7. Türk Toplumu Sanat Sergisi, Londra YEE'de sanatseverleri bekliyor.

Londra Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Türkiye'nin Londra Başkonsolosluğu işbirliğiyle düzenlenen "7. Türk Toplumu Sanat Sergisi", sanatseverlere kapılarını açtı. Serginin jüriliğini yapan Londra YEE Müdürü Dr. Mehmet Karakuş (solda), Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş (ortada) ve Camden Belediye Başkan Yardımcısı Eddie Hanson (sağda), program da yer aldı.

Londra Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Türkiye'nin Londra Başkonsolosluğu işbirliğiyle düzenlenen "7. Türk Toplumu Sanat Sergisi", sanatseverlere kapılarını açtı. Serginin jüriliğini yapan Londra YEE Müdürü Dr. Mehmet Karakuş (solda), Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş (ortada) ve Camden Belediye Başkan Yardımcısı Eddie Hanson (sağda), program da yer aldı.