Londra'da Bıçaklı Saldırıya Anında Müdahale

Londra'nın Leicester Meydanı'nda Bıçaklı Saldırı

İngiltere'nin başkenti Londra'nın en kalabalık ve turistik simgelerinden biri olan Leicester Meydanı'nda, 11 yaşındaki bir çocuk ve annesi bıçaklı bir saldırıya uğradı.

Saldırıya Uğrayanların Durumu

Londra Metropolitan Polisi, 32 yaşındaki bir erkeğin gerçekleştirdiği saldırıda, çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığını, ancak ciddi yaralar aldığını bildirdi. Annenin ise hafif yaralı olduğu belirtildi. Saldırganın, kurbanları tanıyor olma olasılığı üzerinde durulmadığı aktarıldı.

Abdullah'ın Kahramanlığı

Saldırıyı engelleyen kişi, 29 yaşındaki restoran çalışanı Abdullah. Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Abdullah, "30'lu yaşlarda bir kişinin çocuğu bıçakladığını gördüm. Üzerine atladım ve bıçağın bulunduğu elini tuttum. Yere yatırdım ve yerdeyken bıçağı vurarak uzaklaştırdım," dedi. Abdullah, polis gelene kadar saldırganı birkaç dakika yere yatırdıklarını da ifade etti.

Bu Bir Görevdi

Abdullah, "Düşünecek zamanım yoktu. Sadece çocuğun bıçaklandığını gördüm ve onu kurtarmaya çalıştım," diyerek olay anındaki içgüdüsel hareketlerine dikkat çekti.

Polisten Teşekkür Mesajı

Londra Metropolitan Polisi'nden Christina Jessah, olaya müdahale edenlere teşekkür ederek, "Hayatlarını riske atarak Londra'nın neler yapabileceğini gösterdiler," şeklinde konuştu.