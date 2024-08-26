Londra'da Çok Katlı Binada Yangın: 100'den Fazla Kişi Tahliye Edildi

Londra'da Yangın Felaketi

İngiltere'nin başkenti Londra'nın doğusunda bulunan Dagenham bölgesindeki bir çok katlı binada meydana gelen yangın, büyük paniğe yol açtı. Yangın sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 100'ü aşkın kişi acil olarak tahliye edildi.

İtfaiye Ekiplerinin Müdahalesi

Yangına, Londra İtfaiyesi'nden 200'den fazla itfaiyeci hemen olay yerine intikal etti. Olayın ilk haberi yerel saatle 02.44'te alındı ve itfaiyecilerin hızlı müdahalesiyle havada duman bulutları oluştu.

Yangının Sebebi Araştırılıyor

Olay yerinde bulunan resmi yetkililer, yangının nedenine dair henüz net bir bilgiye ulaşamadıklarını, ancak binada yangın güvenliği ile ilgili bazı ihlallerin bulunduğuna dair iddialar olduğunu belirtti. Yangının ardından, iki kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Bölgenin Güvenliği Sağlanacak

Yangın sonucunda Komiser Yardımcısı Patrick Goulbourne, 40 itfaiye aracı ve toplamda 225 itfaiyecinin görev yaptığı bilgisini paylaştı. Yıldırım hızıyla tahliye işlemlerinin tamamlanması, çok sayıda bilincin korunmasına katkıda bulundu.