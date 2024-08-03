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Londra'da Filistin'e Destek İçin Yürüyüş Düzenlendi

On binlerce kişi Londra'da Filistin'le dayanışmak için sokağa çıkarak hükümete silah satışlarını durdurma çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 19:04
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 19:04
Londra'da Filistin'e Destek İçin Yürüyüş Düzenlendi

Londra'da Filistin'e Destek Yürüyüşü

İngiltere'nin başkenti Londra'da, on binlerce kişi 17. kez gerçekleştirilen ulusal yürüyüşte Filistin'e destek vermek amacıyla bir araya geldi. Protestocular, ünlü Hyde Park çevresinde toplanarak yaklaşık üç kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdi ve Başbakanlık Ofisi olarak bilinen 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı'na ulaştı.

Sloganlar ve Talepler

Protesto boyunca, katılımcılardan bazıları Filistin bayrakları taşıyarak şu sloganları attı: "Nehirden denize Filistin özgür olacak", "Özgür Filistin", "Biz halkız, halk susturulamaz", "Bombalamayı şimdi durdurun" ve "Tek çözüm intifada ve devrim".

Protestocuların Talepleri

Yürüyüşün sonunda, Britanya Filistin Forumu temsilcisi Lujain Abdullah, Gazze'de yaşananları anlatacağını ve adaletin peşinde koşacağını vurguladı. Savaşı Durdur Koalisyonu Başkanı Alex Kenny ise, "Bu, Gazze'deki tüm şehirleri yok eden bir savaş," diyerek İngiltere'nin çabalarını eleştirdi.

Aşırı Sağ Şiddeti ve İslamofobiye Dikkat

Kenny, yürüyüşte ilk kez "Orta Doğu savaşına hayır" pankartı taşınmasını önemli bulduğunu belirtirken, aşırı sağ şiddetinin Müslüman karşıtlığının bir yansıması olduğunu ifade etti. "Burada İslamofobiye yer yoktur," diyerek insanlar arasında birliği teşvik etti.

Eylemci Yorumları

AA muhabirine konuşan eylemciler, hükümetin silah satışlarını durdurmamasını eleştirdi. James adındaki bir eylemci, “Eğer savaş durursa Netanyahu, kendi halkı tarafından hapse atılır,” dedi. Diğer bir eylemci Christine ise uluslararası mahkemelerin Gazze'deki durumu ele almasını ve silah satışlarının derhal durdurulması gerektiğini savundu.

William Buck adlı bir başka eylemci ise ABD'nin İsrail'e yaptığı silah satışına dikkat çekerek, "İsrail öldürerek bitireceğini zannediyor ancak böyle olmayacak," ifadelerini kullandı.

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