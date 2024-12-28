Londra'da Gazze'nin Sağlık Altyapısına Yönelik Saldırılara Protesto

Londra'da Gazze'ye Destek Eylemi

İsrail'in Gazze'deki Kemal Advan Hastanesine yönelik saldırıları, İngiltere'nin başkenti Londra'da büyük bir protestoya neden oldu. Britanya Filistin Forumu ve Filistin için Sağlık Çalışanları adlı sivil toplum kuruluşlarının organizasyonunda düzenlenen eyleme yüzlerce kişi katıldı.

Piccadilly Meydanı'nda Bir Araya Geldiler

Kentin ünlü Piccadilly Meydanı'nda bir araya gelen protestocular, İsrail'in Gazze'deki sağlık altyapısına yönelik saldırılarına karşı seslerini yükseltti. Eylemciler, İsrail’e destek veren İngiltere hükümetine yönelik önemli taleplerde bulundular. Sloganlar atan kalabalık grup, silah satışlarının durdurulması ve Gazze’ye gereken desteğin sağlanması çağrısında bulundu.

Sağlık Çalışanları da Destek Verdi

Protestoya katılan sağlık çalışanlarından Monet Anas, İngiltere sağlık sisteminin ırkçı bir yapıya sahip olduğunu savunarak, sağlık sorunları olduğunda müdahale etme sorumluluğunu hatırlattı. Anas, İngiltere'nin Gazze'deki saldırıları kınamada ve yaptırım uygulamada isteksiz olduğunu vurguladı.

Gazze'deki Sağlık Sorunlarına Dikkat Çekildi

Anas, ayrıca Gazze'deki çocukların karşılaştığı sağlık sorunlarını vurgulayarak, kamplardaki kalabalık, hijyen eksikliği ve yeterli sağlık hizmetlerine erişim sorunlarının yıkıcı etkilerini dile getirdi.

İsrail Ordusu ve Hastane Saldırıları

Öte yandan, Gazze Şeridindeki hükümet, 27 Aralık'ta İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ni yaktığını ve hastanenin hizmet dışı kaldığını açıklamış, sağlık ekiplerinin ve yaralıların belirsiz bir yere götürüldüğünü kaydetmişti.