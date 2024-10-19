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Londra'da Gazzeliler İçin Anma Töreni

İngiltere'de halk, Gazze'de öldürülen siviller için anma düzenledi ve oyuncak bıraktı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 20:52
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 20:52
Londra'da Gazzeliler İçin Anma Töreni

Londra'da Gazzeliler İçin Anma Töreni Düzenlendi

İngiltere'nin başkenti Londra'da, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurması amacıyla düzenlenen miting sonrası, binlerce kişi oyuncak ve çiçek bırakarak Gazze'de hayatını kaybeden çocuklar ve siviller için anma gerçekleştirdi.

Trafalgar Meydanı'ndaki Etkinlik

Trafalgar Meydanı'nda gerçekleştirilen mitinge katılanlar, kayıpları anmak için yanlarında çiçek ve oyuncak getirdi. Protestocular, İngiltere hükümetine İsrail'e silah satışını durdurması konusunda çağrıda bulunarak, "Özgür Filistin", "Hepimiz Filistinliyiz" gibi sloganlar attı.

Katılımcılardan Kritik Açıklamalar

Mitingde, Nükleer Silahsızlanma Kampanyası Genel Sekreteri Kate Hudson, "İsrail'in devam eden katliamı kabul edilemez, hükümetimizin bu duruma desteği de kabul edilemez" şeklinde konuştu. Hudson, Gazze’de artan şiddeti eleştirirken, Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan bombasının kurbanlarını hatırlattı.

Filistinli Gazetecinin Duygusal Mesajı

Gazze’de sekiz aile üyesini kaybeden Filistinli gazeteci İbrahim Hadra, hayatının en zor dönemini geçirdiğini belirtti. Hadra, "Gazze'ye yönelik ilgisizlik hepimizi derinden etkiliyor" diyerek, dünyanın önde gelen ülkelerinin kayıtsızlığını eleştirdi.

Eylemcilerin Duyguları

Protestocular arasında yer alan Katie, "Masum çocukların ölümüne karşı durum almak zorundayız" dedi. Bir diğer eylemci Tammy, İngiliz hükümetinin işbirliğini eleştirerek, "Neden Filistinli hayatlarından bu kadar az değerli?" şeklinde ifadeler kullandı.

Anma Köşesi Oluşturuldu

Etkinlik sonrasında eylemciler, Downing Sokağı girişinde bir anma köşesi oluşturdu. Gazze'de kaybedilenler için bir dakikalık saygı duruşu yapılırken, etkinlikte bazı gözyaşları da döküldü. Ayrıca, Başbakan Keir Starmer'a hitaben yazılan eleştirisel pankartlar ve şiirler anı köşesine bırakıldı.

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