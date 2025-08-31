Londra'da göçmen karşıtı protesto: 4 kişi gözaltına alındı

Olayın Özeti

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen göçmen karşıtı protestoda, maskeli eylemciler polise saldırdı. Yaklaşık 50-100 kişilik grup, Isle of Dogs bölgesinde sığınma talebinde bulunan düzensiz göçmenlerin tutulduğu bir otelin yakınında ve bölgedeki bir alışveriş merkezinde taşkınlık çıkardı; göstericilerden 4'ü gözaltına alındı.

Polis Müdahalesi ve Yasaklar

Londra Metropolitan Polisi'nden yapılan açıklamada, kentin başka bir noktasında dün düzenlenen eylemde otellere girme girişimleri sonrası Isle of Dogs'taki gösteriye geniş önlem alındığı belirtildi. Polis, bölgedeki eylemler sırasında yüz kapatmayı yasakladığını ve eylemcilere dağılma uyarısı yapıldığını kaydetti.

Açıklamada eylemci grup ile polis arasında arbede yaşandığı, bir polisin yüzüne yumruk atıldığı ve polise ile bazı vatandaşlara yönelik saldırılar olduğu bildirildi. Polis, saldırının yanı sıra uyuşturucu madde bulundurmaktan da 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Polis Yetkilisinin Açıklamaları

Olaylarla ilgili konuşan polis yetkilisi Adam Slonecki, "Dün West Drayton'da 5 kişinin gözaltına alındığı olayların ardından bugün de olaylar yaşandı. Çok sayıda polis, alışveriş merkezi içinde ve dışında yaşanan olaylara müdahale için bölgeye sevk edildi. Bu tür olaylara asla müsaade etmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Slonecki, eylemlerde çok sayıda çocuk ve kadının da yer aldığına dikkat çekerek, "Görüşlerini barışçıl şekilde ifade etmek isteyenlerin güvenliğini sağlamak için çalıştık. Gelecek eylemlerde de gösteriye maskeyle katılan ve sorun çıkarmaya çalışanlarla etkili şekilde mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Önceki Eylem

Kentin batısındaki West Drayton'da dün yapılan göçmen karşıtı eylemde göstericiler, düzensiz göçmenlerin tutulduğu 3 otele girmeye çalışmış, bu olayda 5 kişi gözaltına alınmıştı.