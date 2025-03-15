Londra'da İsrail'in Gazze Ablukası Protesto Edildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da toplanan on binlerce kişi, İsrail'in Gazze ablukası ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarına karşı protesto gösterisi düzenledi.

Göstericiler, Green Park istasyonu yakınlarında bir araya gelerek, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki aç bırakma politikalarını ve Batı Şeria'daki saldırıları kınadılar. Ellerinde, "Nehirden denize özgür Filistin", "Boykot, Tecrit ve Yaptırım" ve "Etnik temizliğe hayır" yazılı pankartlarla yürüyen kalabalık, Filistin bayrakları taşıdı.

Protesto sırasında, İngiliz hükümetini Gazze'deki duruma sessiz kalması nedeniyle eleştiren göstericiler, İsrail'e silah satışı ve diplomatik destekten dolayı İngiltere'yi "İsrail'in suç ortağı" olarak nitelendirdi.

Yürüyüş, Piccadilly Circus meydanına ve ardından Başbakanlık Ofisi 10 Numara'ya doğru devam etti. Yürüyüşe, eski İşçi Partisi lideri ve bağımsız milletvekili Jeremy Corbyn ile The Crown dizisinde Dodi Al Fayed'i canlandıran Khalid Abdalla da katıldı.

Ayrıca, İsrail yanlısı küçük bir grup da Filistin destekçilerinin yürüyüşü sırasında Leicester Meydanı yakınlarında karşı gösteri düzenledi. İngiliz polisi, iki grubun karşı karşıya geldiği güzergah boyunca yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan, İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından, 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı aldı. İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen de 9 Mart'ta Gazze'ye elektrik tedarikini derhal kesme kararını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten ateşkesin ilan edildiği 19 Ocak'a kadar olan süreçte Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, 14 bini enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti ve 2 milyon kişi yerinden edildi. Saldırılar sonucunda hastane, ev ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okullar gibi alt yapının %88'i yok edildi.