Londra'da İsrail'in Gazze Ablukası Protesto Edildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da, İsrail'in Gazze ablukası ve Batı Şeria'daki saldırılarına karşı on binlerce kişi toplandı.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 19:03
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 19:03
Londra'da İsrail'in Gazze Ablukası Protesto Edildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da toplanan on binlerce kişi, İsrail'in Gazze ablukası ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarına karşı protesto gösterisi düzenledi.

Göstericiler, Green Park istasyonu yakınlarında bir araya gelerek, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki aç bırakma politikalarını ve Batı Şeria'daki saldırıları kınadılar. Ellerinde, "Nehirden denize özgür Filistin", "Boykot, Tecrit ve Yaptırım" ve "Etnik temizliğe hayır" yazılı pankartlarla yürüyen kalabalık, Filistin bayrakları taşıdı.

Protesto sırasında, İngiliz hükümetini Gazze'deki duruma sessiz kalması nedeniyle eleştiren göstericiler, İsrail'e silah satışı ve diplomatik destekten dolayı İngiltere'yi "İsrail'in suç ortağı" olarak nitelendirdi.

Yürüyüş, Piccadilly Circus meydanına ve ardından Başbakanlık Ofisi 10 Numara'ya doğru devam etti. Yürüyüşe, eski İşçi Partisi lideri ve bağımsız milletvekili Jeremy Corbyn ile The Crown dizisinde Dodi Al Fayed'i canlandıran Khalid Abdalla da katıldı.

Ayrıca, İsrail yanlısı küçük bir grup da Filistin destekçilerinin yürüyüşü sırasında Leicester Meydanı yakınlarında karşı gösteri düzenledi. İngiliz polisi, iki grubun karşı karşıya geldiği güzergah boyunca yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan, İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından, 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı aldı. İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen de 9 Mart'ta Gazze'ye elektrik tedarikini derhal kesme kararını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten ateşkesin ilan edildiği 19 Ocak'a kadar olan süreçte Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, 14 bini enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti ve 2 milyon kişi yerinden edildi. Saldırılar sonucunda hastane, ev ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okullar gibi alt yapının %88'i yok edildi.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi Bankası'ndan Çalışanlara Yüzde 19 Zam ve 5.000 TL Ek Ödeme

Türkiye'de Memurlara Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Müjdesi

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Yapı Kredi'den Mart Ayına Özel 20.000 TL Bedava Para Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Kira Öder Gibi Ev Sahibi Olma İmkanı! Başvurular Başladı
2
Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Koruyucu Ailelerle İftarda Buluştu
3
Deniz Feneri Derneği'nden Antalya'da Anlamlı İftar Programı
4
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye İçin Bir Araya Geliyoruz
5
Ankara'da Sudanlılar İftar Sofrasında Buluştu
6
Ankara'da Macaristan'ın 1848-49 Devrimi Anısına Konser Düzenlendi
7
Adalet Bakanı Tunç, Ceza ve Tevkifevleri Personeliyle İftarda Buluştu

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam

Resmi Gazete'de Askeri Öğrenciler için Karar: Bölüm ve Üniversite Değişikliği Yasaklandı

Yapı Kredi Bankası'ndan Çalışanlara Yüzde 19 Zam ve 5.000 TL Ek Ödeme

TOKİ'den 33 İldeki İşyeri Müzayedesi: Yatırım Fırsatları Kapıda!

Türkiye'de Memurlara Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Müjdesi

Faizsiz ve Peşinatsız Araç Finansmanı: 3.333 TL Taksitle Aracınızı Alın!

Mersin'de Öğrencilere ve Yaşlılara Ücretsiz Toplu Taşıma Desteği

2025'te Aile Yılı: Doğum Parası 16 Kat Artacak!

Yapı Kredi'den Mart Ayına Özel 20.000 TL Bedava Para Fırsatı