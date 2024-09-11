DOLAR
33,99 0,18%
EURO
37,47 0%
ALTIN
2.744,2 0,32%
BITCOIN
1.956.160,09 0,17%

Londra'da İsrail'in Gazze Saldırıları Protesto Edildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da, İsrail'in El-Mevasi bölgesindeki sivillere yönelik saldırıları protesto edildi.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 22:52
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 22:52
Londra'da İsrail'in Gazze Saldırıları Protesto Edildi

Londra'da İsrail'in Gazze Saldırılarına Tepki

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan El-Mevasi bölgesinde, yerlerinden edilen sivillere yönelik düzenlenen saldırılar protesto edildi. Göstericiler, Downing Sokağı'nda toplanarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik artan saldırılarının durdurulmasını talep etti.

Protestocuların Talepleri

Protestoya katılanlar, ellerinde Filistin bayrakları taşırken, 'Soykırımı durdurun', 'Varol, diren, geri dön' ve 'Şimdi ateşkes' gibi pankartlar açtılar. Kalabalık, "Özgür Filistin" sloganları atarak, dayanışma ve barış çağrısı yaptı.

Önemli İsimler Protestoda Yer Aldı

Gösteriye, Yeşiller Partisi Eş Kurucusu ve milletvekili Carla Denyer, eski milletvekili Jeremy Corbyn ve Filistin Dayanışma Kampanyası Başkanı Ben Jamal gibi önemli isimler katıldı.

Uluslararası Hukuka Dikkat Çekildi

Yeşiller Partisi Eş Kurucusu Denyer, yaptığı konuşmada, İsrail'in El-Mevasi bölgesindeki saldırılarının uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal ettiğine vurgu yaptı. "Bu saldırılar toplu cezalandırmaya eşdeğerdir," diyen Denyer, dünya genelinden dikkat çekilmesi gereken bir durum olduğunu belirtti.

Silah Ambargosu Talebi

Ben Jamal ise, El-Mevasi'de yaşananlar sonrası İngiltere hükümetinin politikalarının değişmediğini ifade etti. İngiliz hükümetinin, İsrail'e silah satışını sürdürdüğünü ve bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Saldırılarda Can Kayıpları

İsrail savaş uçakları, Han Yunus bölgesindeki El-Mevasi'deki çadırlara 3 füze saldırısı düzenlemiş ve bu saldırılarda en az 40 kişi hayatını kaybetmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Eğitim Desteği Müjdesi Geldi: 3.000 TL Veriliyor

Bu bankada parası olanın ay sonunda hesabına şartsız 6 bin 550 TL yatacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

Elektrikli Otomobil Alacaklar Dikkat! 928 Bin TL’ye 600 Km Menzil Sunan Yeni Nesil Araç Satışa Çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail'in Tulkerim'e Düzenlediği İHA Saldırısı: 3 Filistinli Hayatını Kaybetti
2
Aydın'da Bıçaklı Kavga: Yaralı Emniyete Sığındı
3
Orgeneral Gürak, Özel Kuvvetler İhtisas Kursu Açılış Töreni'ne Katıldı
4
Bastien Lachaud'dan Yeni Kaledonya İçin Önemli Çağrı
5
Katar'da 8. Uluslararası Avcılık ve Şahin Sergisi Açıldı
6
11 Eylül Saldırıları'nın 23. Yıldönümünde Anma Törenleri Düzenlendi

Bu bankada parası olanın ay sonunda hesabına şartsız 6 bin 550 TL yatacak

İcradan Satılık 2022 Model FIAT Marka Araç: 825.000 TL Muhammen Bedelle Satışa Çıkarıldı

Elektrikli Otomobil Alacaklar Dikkat! 928 Bin TL’ye 600 Km Menzil Sunan Yeni Nesil Araç Satışa Çıktı

Selpak Süper Soft Üç Katlı Tuvalet Kağıdı 96'lı Rulo Büyük İndirimde! 1450 TL’den 894 TL’ye Düştü

Okullara 120 Bin İUP Personel Alımı Kura Sonuçları Açıklandı! Sonuç Sorgulama Ekranı ve İstenen Belgeler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Projeleri

En düşük emekli maaşı 14.500 TL! İşte 4A- 4B'liye OVP zammı

Öğrencilere 2 dönemde 2 destek! 7.000 TL’ye ek 8.000 TL tek seferde ödenecek

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 10-11 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

O emekliye 5.000 TL ek ödeme çıktı! Tek seferlik ikramiye gibi verilecek

Eğitim Desteği Müjdesi Geldi: 3.000 TL Veriliyor