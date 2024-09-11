Londra'da İsrail'in Gazze Saldırıları Protesto Edildi

Londra'da İsrail'in Gazze Saldırılarına Tepki

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan El-Mevasi bölgesinde, yerlerinden edilen sivillere yönelik düzenlenen saldırılar protesto edildi. Göstericiler, Downing Sokağı'nda toplanarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik artan saldırılarının durdurulmasını talep etti.

Protestocuların Talepleri

Protestoya katılanlar, ellerinde Filistin bayrakları taşırken, 'Soykırımı durdurun', 'Varol, diren, geri dön' ve 'Şimdi ateşkes' gibi pankartlar açtılar. Kalabalık, "Özgür Filistin" sloganları atarak, dayanışma ve barış çağrısı yaptı.

Önemli İsimler Protestoda Yer Aldı

Gösteriye, Yeşiller Partisi Eş Kurucusu ve milletvekili Carla Denyer, eski milletvekili Jeremy Corbyn ve Filistin Dayanışma Kampanyası Başkanı Ben Jamal gibi önemli isimler katıldı.

Uluslararası Hukuka Dikkat Çekildi

Yeşiller Partisi Eş Kurucusu Denyer, yaptığı konuşmada, İsrail'in El-Mevasi bölgesindeki saldırılarının uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal ettiğine vurgu yaptı. "Bu saldırılar toplu cezalandırmaya eşdeğerdir," diyen Denyer, dünya genelinden dikkat çekilmesi gereken bir durum olduğunu belirtti.

Silah Ambargosu Talebi

Ben Jamal ise, El-Mevasi'de yaşananlar sonrası İngiltere hükümetinin politikalarının değişmediğini ifade etti. İngiliz hükümetinin, İsrail'e silah satışını sürdürdüğünü ve bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Saldırılarda Can Kayıpları

İsrail savaş uçakları, Han Yunus bölgesindeki El-Mevasi'deki çadırlara 3 füze saldırısı düzenlemiş ve bu saldırılarda en az 40 kişi hayatını kaybetmiştir.