Londra'da İsrail'in Gazze ve Lübnan Saldırıları Protesto Edildi

Londra'da İsrail Saldırılarına Karşı Büyük Protesto

İngiltere'nin başkenti Londra'da, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da sürdürdüğü saldırılara karşı geniş katılımlı bir protesto gerçekleştirildi. Etkinlik, ünlü Downing Sokağı'nda bulunan Başbakanlık Ofisi 10 Numara önünde düzenlendi.

Göstericilerden Sert Tepki

Protestocular, Filistin ve Lübnan bayrakları ile yürüyüş yaptı. Göstericiler, İsrail'in Gazze'deki insanlık dramını ve son günlerde Lübnan'da artan saldırıları şiddetle kınadı.

Protesto Edilen Sloganlar:

"Ellerini Lübnan'dan çek!"

"Soykırımı durdurun!"

"Özgür Filistin!"

Filistin Dayanışma Kampanyası'ndan Açıklama

Protestonun organizatörlerinden Peter Leary, Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC) adına yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki "soykırımın" ardından Lübnan'daki saldırılarını başlattığını vurguladı. Leary, "Son günlerde 600'den fazla insan, Lübnan'da hayatını kaybetti. Bu durum, İsrail'in bir bölgesel çatışmayı kışkırtma girişiminin bir parçası olarak değerlendirilebilir." dedi.

İki Yüzlülük Eleştirisi

Leary, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve diğer Batılı liderlerin ateşkes çağrısında bulunduğunu hatırlatarak, "Ancak bu çağrılar yapılırken İsrail'e silah tedarik etmeye devam etmek ve katliamı durdurması için İsrail'e herhangi bir baskı uygulamaktan kaçınmak, ikiyüzlülüğün ta kendisidir." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da devam eden saldırıları protesto edildi. Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın da bulunduğu Downing Sokağı'nda toplanan göstericiler, İsrail'in saldırılarını kınadı. Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyan İsrail karşıtı protestocular, "Ellerini Lübnan'dan çek, ellerini Orta Doğu'dan çek", "Soykırımı durdurun", "Özgür Filistin" sloganları attı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da devam eden saldırıları protesto edildi. Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın da bulunduğu Downing Sokağı'nda toplanan göstericiler, İsrail'in saldırılarını kınadı. Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyan İsrail karşıtı protestocular, "Ellerini Lübnan'dan çek, ellerini Orta Doğu'dan çek", "Soykırımı durdurun", "Özgür Filistin" sloganları attı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da devam eden saldırıları protesto edildi. Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın da bulunduğu Downing Sokağı'nda toplanan göstericiler, İsrail'in saldırılarını kınadı. Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyan İsrail karşıtı protestocular, "Ellerini Lübnan'dan çek, ellerini Orta Doğu'dan çek", "Soykırımı durdurun", "Özgür Filistin" sloganları attı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da devam eden saldırıları protesto edildi. Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın da bulunduğu Downing Sokağı'nda toplanan göstericiler, İsrail'in saldırılarını kınadı. Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyan İsrail karşıtı protestocular, "Ellerini Lübnan'dan çek, ellerini Orta Doğu'dan çek", "Soykırımı durdurun", "Özgür Filistin" sloganları attı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da devam eden saldırıları protesto edildi. Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın da bulunduğu Downing Sokağı'nda toplanan göstericiler, İsrail'in saldırılarını kınadı. Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyan İsrail karşıtı protestocular, "Ellerini Lübnan'dan çek, ellerini Orta Doğu'dan çek", "Soykırımı durdurun", "Özgür Filistin" sloganları attı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da devam eden saldırıları protesto edildi. Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın da bulunduğu Downing Sokağı'nda toplanan göstericiler, İsrail'in saldırılarını kınadı. Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyan İsrail karşıtı protestocular, "Ellerini Lübnan'dan çek, ellerini Orta Doğu'dan çek", "Soykırımı durdurun", "Özgür Filistin" sloganları attı.