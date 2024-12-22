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Londra'da 'Kanlı Noel' Katliamı Anısına Tören Düzenlendi

Kıbrıs Türklerine yönelik 'Kanlı Noel' katliamının 61. yılı Londra'da anıldı; şehitler için dua ve anma etkinliği gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 00:09
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 00:09
Londra'da 'Kanlı Noel' Katliamı Anısına Tören Düzenlendi

Kıbrıs Türklerine Yönelik Katliam Anıldı

Kıbrıs Türklerine yönelik EOKA terör örgütü militanları tarafından 21 Aralık 1963'te başlatılan ve tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen katliamın 61'inci yılında, kurbanlar için İngiltere'nin başkenti Londra'da anlam dolu bir anma töreni gerçekleştirildi.

İngiltere Kıbrıslı Türkler Derneği'nden Anma Töreni

İngiltere Kıbrıslı Türkler Derneği (BTCA) tarafından Londra'da Kıbrıs Rum Kesimi Yüksek Komiserliği önünde düzenlenen etkinlikte, Rumların Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği katliamda hayatını kaybedenler anıldı. Anma törenine katılan Kıbrıs Türkleri, ellerinde katliamda yaşamını yitiren 3 küçük çocuğun fotoğrafının bulunduğu pankartlar taşırken, acı hatıraları yeniden yaşadılar.

Etkinlikte ayrıca, Kanlı Noel saldırılarında Rum çeteleri tarafından evlerinin banyo küvetinde katledilenlerin anısına, kan kırmızısı boyaya batırılmış bir banyo küveti sergilendi. Katılımcılar, Türkiye ve KKTC bayrakları eşliğinde saldırıda şehit düşenler için mumlar yakarak, anmayı derin bir saygıyla gerçekleştirdiler.

Kıbrıs İslam Cemiyeti Başkanı'ndan Dua

Törenin ardından İngiltere'deki Kıbrıs İslam Cemiyeti Başkanı Hüseyin Haşim, katliamda hayatını kaybeden tüm şehitler için dua etti.

Acının Unutulmaması Gerektiğini Vurguladı

Törene katılan Kıbrıs Türkü Gürkan Sefer, konuşmasında Kanlı Noel katliamında çok sayıda çocuk, kadın ve askerin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, şehitlerin asla unutulmaması gerektiğini vurguladı. Sefer, yaşadıkları bu acının kalplerinde her zaman taptaze kalacağını belirtirken, "Türkiye bizi gelip kurtarmasaydı daha neler yaşanabilirdi," diyerek, Türkiye'nin katkısına olan minnettarlığını dile getirdi.

'Kanlı Noel' Katliamının Tarihçesi

21 Aralık 1963'te Kıbrıs'ta EOKA militanlarının gerçekleştirdiği saldırılarda 364 Kıbrıs Türkü şehit olmuş ve 103 Türk köyü boşaltılmıştır. Rumların Kıbrıs Türklerine karşı başlattığı bu huzursuzluk, adadaki toplumlar arası çatışmaların fitilini ateşlemiştir.

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