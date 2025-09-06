GÜNCELLEME 3 - Londra'da 'Palestine Action' destek eyleminde 425'ten fazla gözaltı

İngiltere'de polis, yasaklı ilan edilen 'Palestine Action' grubuna destek amacıyla başkent Londra'da düzenlenen eylemde 425'ten fazla kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Polis açıklaması ve gözaltı sayısı güncellendi.

Polisin açıklaması ve gözaltı gerekçeleri

Başkentte, 'Defend Our Juries' adlı grubun çağrısıyla Parlamento Meydanı'nda toplanan göstericiler yerel saatle 13.00'te eylemlerine başladı. Göstericiler, yanlarında boş pankartlar ve kalemler getirerek "Soykırıma karşıyım, Palestine Action'ı destekliyorum" yazdı.

Londra Metropolitan Polisi, yazılı açıklamasında yerel saatle 21.00 itibarıyla düzenlenen eylemde 425'ten fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada, gözaltıların çoğunluğunun Terörizm Yasası kapsamında yasaklı bir örgüte destek verildiği iddiasıyla yapıldığı belirtildi.

Ayrıca, eylem sırasında polise yönelik saldırılar ve diğer asayiş suçları nedeniyle 25'ten fazla kişinin ayrı suçlamalarla gözaltına alındığı kaydedildi. Polis açıklamasında, bu tür saldırılara müsamaha gösterilmeyeceği ve sorumluların kanunlar çerçevesinde takip edileceği vurgulandı.

Eylemin geçmişi ve yasağın gelişimi

'Palestine Action', 5 Temmuz itibarıyla yasaklı örgütler listesine alınmıştı. Gruba destek amacıyla daha önce 9 Ağustos'ta düzenlenen eylemde polis, 500'den fazla kişiyi gözaltına almıştı.

Grubun terör örgütü ilan edilmesinde dönüm noktası, 20 Haziran'da Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Oxfordshire'daki Brize Norton hava üssünde yapılan eylemdi. Grup üyeleri, o sabah üsse girerek iki İngiliz askeri uçağının motorlarına kırmızı boya püskürtmüş ve eylem yerine Filistin bayrağı bırakmıştı; aktivistler, uçakların Orta Doğu'daki operasyonlarda kullanıldığını belirtmişti.

İçişleri Bakanı Yvette Cooper, bu eylem üzerine 'Palestine Action'ı Avrupa'da faaliyet gösteren iki aşırı sağcı, ırkçı örgütle birlikte terör örgütü ilan etmeyi hedefleyen tasarıyı parlamentoya sundu. Tasarı, Avam Kamarası'nda 2 Temmuz'da ve Lordlar Kamarası'nda 3 Temmuz'da onaylandı. Grup, yürütmenin durdurulması talebiyle Yüksek Mahkemeye başvurmuş ancak başvuru 4 Temmuz'da reddedilmişti.

Yasağın yürürlüğe girmesiyle birlikte, gruba üyelik veya destek beyanlarının 14 yıla kadar hapisle, adını taşıyan tişört ya da rozet takmanın ise 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasının önü açıldı. Yasağın yürürlüğe girdiği tarihten bu yana gruba destek veren yüzlerce kişi gözaltına alındı.

Olaylarla ilgili soruşturmalar ve yasal süreçler sürüyor.