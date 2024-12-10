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Londra'da PKK Operasyonu: 7 Gözaltı, 6 Tutuklama

Londra'da PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı, 1 kişi serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 14:46
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 14:46
Londra'da PKK Operasyonu: 7 Gözaltı, 6 Tutuklama

Londra'da, 27 Kasım'da gerçekleştirilen ve PKK'ya karşı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla tutuklandı. Londra Metropolitan Polisi, operasyonun detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Operasyon, PKK ile şüpheli ilişkileri olduğu iddiasıyla başlatılmıştı. Gözaltı süreleri dolan şahıslardan 6'sı tutuklanırken, biri serbest bırakıldı. Tutuklanan şüphelilerin isimleri ise şu şekilde: Ali Boyraz (62), Türkan Özcan (59), Ercan Akbal (56), Berfin Kerban (31), Mazlum Saylak (27) ve Agit Karataş (23). Tutuklananlar bugün mahkemeye çıkacak.

Polis, tutuklama kararının 2000 yılı tarihli Terör Yasası'nın 11'inci maddesine muhalefet nedeniyle verildiğini açıkladı. Serbest bırakılan 31 yaşındaki kişi ise 8 Aralık'ta salıverilmiş bulunuyor.

Londra Metropolitan Polisi Terörle Mücadele Müdür Vekili Helen Flanagan, soruşturmanın ciddi bir zemin oluşturduğunu belirtti. Flanagan, "Londra'daki herkes, terör faaliyetlerinden şüphelenildiğinde herkesin güvenliğini sağlamak amacıyla soruşturma başlatacağımızı bilmelidir." şeklinde konuştu.

Londra'nın Haringey bölgesindeki polis yetkilisi Caroline Haines, bölge halkıyla olan irtibatlarının devam edeceğini ve ek devriyelerin önümüzdeki günlerde yapılacağını duyurdu. Haines, endişeleri olan tüm vatandaşları güvenlik güçleriyle temasa geçmeye davet etti.

PKK'yla ilişkili olduğu öne sürülen bazı şahıslara ve adreslere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, "Toplum Merkezi" olarak bilinen 8 adreste arama yapıldı. Bu aramaların 2 hafta sürebileceği ifade edildi. Arama ve gözaltılara tepki gösteren PKK destekçileri, kentte eylemler düzenledi; bu eylemler sırasında 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonun ardından polis, 8 adresteki aramaları 5 Aralık itibarıyla sonlandırdı.

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