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Londra'da PKK Yandaşları İkinci Gün Eylemde, Polisle Çatıştı

PKK yandaşları Londra'da polisle çatışmaya devam ediyor. İkinci gününde Haringey'de gergin anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 01:21
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 01:48
Londra'da PKK Yandaşları İkinci Gün Eylemde, Polisle Çatıştı

Londra'da PKK Yandaşları Yine Polisle Karşı Karşıya Geldi

İngiltere'de terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 7 kişinin gözaltına alınmasının ardından, PKK yandaşları eylemlerine devam etti. Başkent Londra'da, Turnpike Lane tren istasyonu çıkışında toplanan grup, Haringey'de bulunan derneklerine doğru yürüyüş düzenledi.

Gergin Anlar ve Çatışma

Yürüyüş sırasında Türkiye ve İngiltere aleyhine sloganlar atan terör örgütü yandaşları, dernek yakınlarında barikat kurarak önlem almak isteyen polisle çatışmaya girdi. Olaylar sırasında provokatif hareketlerle polis memurlarına su şişeleri fırlatıldığında, grup ile polis arasında arbede yaşandı.

Gözaltı Operasyonları Devam Ediyor

Londra Polisi, Terörle Mücadele Müdürlüğü tarafından 27 Kasım Çarşamba sabahı başkentte farklı adreslere düzenlenen operasyon sonucunda 7 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. 2'si kadın olmak üzere gözaltına alınanların ardından, aramaların yapıldığı bölgelere yaya ve araç trafiği kapatılarak güvenlik önlemleri artırıldı.

PKK'nın İngiltere'deki Uzantıları Panikte

Türkiye'deki resmi kaynaklar, İngiltere'nin terör örgütü olarak tanıdığı PKK'ya karşı yürütülen operasyonların güvenlik güçleri tarafından rutin olarak sürdürüldüğünü açıkladı. PKK'nın uzantısı olarak bilinen derneğe yapılan baskın ve derneğin iki hafta boyunca kapatılarak incelemeye alınması, örgüt destekçileri arasında panik yarattı.

Arbedede Gözaltılar

Gözaltı ve arama çalışmalarına karşı çıkan Londra'daki PKK sempatizanları, Haringey'de dernek önünde bir araya geldi. Burada polisle yaşanan arbede sonucunda 4 kişi gözaltına alındı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İngiltere'de terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7 kişinin gözaltına...

İngiltere'de terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7 kişinin gözaltına alınmasının ardından ikinci kez eylem düzenleyen terör örgütü yandaşları yine polisle çatıştı.

İngiltere'de terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7 kişinin gözaltına...

İngiltere'de terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7 kişinin gözaltına alınmasının ardından ikinci kez eylem düzenleyen terör örgütü yandaşları yine polisle çatıştı.

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