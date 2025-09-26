Londra'da Türk ve İngiliz Kadın Liderler Sürdürülebilir Kalkınmayı Konuştu

Uluslararası Kadın Forumu (IWF) Türkiye ve IWF Birleşik Krallık ortaklığında İngiltere'de düzenlenen etkinlikte kadın liderler, sürdürülebilir kalkınma ve yeni iş fırsatlarını gündeme taşıdı. Etkinlik, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği Rezidansı'nda gerçekleşti.

Katılımcılar

Programa Büyükelçi Osman Koray Ertaş, IWF Türkiye Başkanı Çiğdem Ayözger Öngün, IWF Birleşik Krallık Başkanı Anne Minto, Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Başkanı Chris Gaunt ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış Konuşmaları

Büyükelçi Osman Koray Ertaş açılışta, İngiltere'de birçok başarılı Türk kadın girişimcinin bulunduğuna dikkat çekerek, etkinliğin önemine vurgu yaptı. Ertaş, etkinlikte şu ifadeleri kullandı: "Kadın liderliği olmadan dünyada barış ve refahtan söz edemeyiz."

Ertaş, ayrıca Türkiye'deki kadın temsil oranlarına değinerek, "Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyoner liderliği sayesinde kadınlar hayatımızın her aşamasında önemli rol oynuyor." dedi ve Türk büyükelçilerin yaklaşık üçte birinin, Dışişleri Bakanlığı memurlarının da yaklaşık üçte birinin kadınlardan oluştuğunu hatırlattı.

IWF Türkiye Başkanı Çiğdem Ayözger Öngün ise buluşmanın küresel kadın liderliğine katkısına ve Türkiye'nin uluslararası rekabet gücüne etkisine işaret ederek, "Kadın liderliğini güçlendirmek, yalnızca eşitlik meselesi değil, aynı zamanda daha dayanıklı, rekabetçi ve kapsayıcı toplumlar oluşturmanın da önemli köşe taşıdır." ifadelerini kullandı. Ayözger Öngün, Londra'yı IWF Türkiye'nin yurt dışında düzenlediği ilk etkinlik için tercih ettiklerini aktardı.

Gündem ve İşbirlikleri

Konuşmaların ardından katılımcılar sürdürülebilir kalkınma, iş fırsatları, işbirlikleri ve ortak projeler üzerine değerlendirmelerde bulundu. Etkinlik, katılımcılar arasında yeni ağlar kurulmasına ve işbirliği imkanlarının tartışılmasına zemin hazırladı.

IWF, dünya genelinde 8 bin 400'den fazla kadın lideri bir araya getiren, en köklü ve etkili kadın liderlik ağlarından biri olarak öne çıkıyor.