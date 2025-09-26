Londra'da Türk ve İngiliz Kadın Liderler Sürdürülebilir Kalkınmayı Konuştu

IWF Türkiye ve IWF Birleşik Krallık iş birliğiyle Londra'da düzenlenen etkinlikte kadın liderler sürdürülebilir kalkınma, iş fırsatları ve işbirliklerini ele aldı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 23:09
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 23:09
Londra'da Türk ve İngiliz Kadın Liderler Sürdürülebilir Kalkınmayı Konuştu

Londra'da Türk ve İngiliz Kadın Liderler Sürdürülebilir Kalkınmayı Konuştu

Uluslararası Kadın Forumu (IWF) Türkiye ve IWF Birleşik Krallık ortaklığında İngiltere'de düzenlenen etkinlikte kadın liderler, sürdürülebilir kalkınma ve yeni iş fırsatlarını gündeme taşıdı. Etkinlik, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği Rezidansı'nda gerçekleşti.

Katılımcılar

Programa Büyükelçi Osman Koray Ertaş, IWF Türkiye Başkanı Çiğdem Ayözger Öngün, IWF Birleşik Krallık Başkanı Anne Minto, Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Başkanı Chris Gaunt ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış Konuşmaları

Büyükelçi Osman Koray Ertaş açılışta, İngiltere'de birçok başarılı Türk kadın girişimcinin bulunduğuna dikkat çekerek, etkinliğin önemine vurgu yaptı. Ertaş, etkinlikte şu ifadeleri kullandı: "Kadın liderliği olmadan dünyada barış ve refahtan söz edemeyiz."

Ertaş, ayrıca Türkiye'deki kadın temsil oranlarına değinerek, "Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyoner liderliği sayesinde kadınlar hayatımızın her aşamasında önemli rol oynuyor." dedi ve Türk büyükelçilerin yaklaşık üçte birinin, Dışişleri Bakanlığı memurlarının da yaklaşık üçte birinin kadınlardan oluştuğunu hatırlattı.

IWF Türkiye Başkanı Çiğdem Ayözger Öngün ise buluşmanın küresel kadın liderliğine katkısına ve Türkiye'nin uluslararası rekabet gücüne etkisine işaret ederek, "Kadın liderliğini güçlendirmek, yalnızca eşitlik meselesi değil, aynı zamanda daha dayanıklı, rekabetçi ve kapsayıcı toplumlar oluşturmanın da önemli köşe taşıdır." ifadelerini kullandı. Ayözger Öngün, Londra'yı IWF Türkiye'nin yurt dışında düzenlediği ilk etkinlik için tercih ettiklerini aktardı.

Gündem ve İşbirlikleri

Konuşmaların ardından katılımcılar sürdürülebilir kalkınma, iş fırsatları, işbirlikleri ve ortak projeler üzerine değerlendirmelerde bulundu. Etkinlik, katılımcılar arasında yeni ağlar kurulmasına ve işbirliği imkanlarının tartışılmasına zemin hazırladı.

IWF, dünya genelinde 8 bin 400'den fazla kadın lideri bir araya getiren, en köklü ve etkili kadın liderlik ağlarından biri olarak öne çıkıyor.

İLGİLİ HABERLER

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD'den Netanyahu'ya 21 Maddelik Gazze Savaşı Sonlandırma Planı
2
Gündem Özeti — 27 Eylül 2025: Siyaset, Ekonomi, Diplomasi, Spor
3
Fidan New York'ta Nijeryalı Mevkidaşı Tuggar ile Türkevi'nde Görüştü
4
Hatay'da Mağarada PKK/KCK'ya Ait Patlayıcı ve Yaşam Malzemeleri Ele Geçirildi
5
Bursa Karacabey'de Orman Yangını: 40 Arazöz, 295 Personel Müdahale Ediyor
6
Bakan Tunç'tan Adana'daki trafik kazasında ölen infaz koruma memurlarına taziye
7
Lapid'ten Netanyahu'ya Sert Eleştiri: BM Genel Kurulu'nda 'Eskimiş Numara' Konuşması

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı