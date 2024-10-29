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Londra'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Londra'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yılı için düzenlenen resepsiyon, büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 19:04
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 19:04
Londra'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Londra'da Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yılı, Londra Büyükelçiliği'nde düzenlenen görkemli bir resepsiyonla kutlandı. Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve eşi Sevcan Ertaş'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, İngiltere'nin Türk kökenli İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo ile çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik Detayları

Resepsiyon, İstiklal Marşı ve İngiltere'nin ulusal marşının okunmasıyla başladı. Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı da katılımcılarla paylaşıldı.

Büyükelçi Ertaş'ın Mesajı

Büyükelçi Ertaş, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına gösterilen yüksek katılımın, İngiltere'deki Türk toplumunda mevcut Cumhuriyet bilincinin bir göstergesi olduğunu ifade etti. Ayrıca, Türk toplumunun Türkiye ile İngiltere arasındaki bağları güçlendirdiğine vurgu yaptı.
"Tarih boyunca büyük zorluklarla sınandık ve hala da sınanıyoruz. Ne olursa olsun yılmadan, azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Başkonsolos Poleo'nun Açıklamaları

Başkonsolos Poleo, Türkiye'nin Cumhuriyet olarak uluslararası arenada ikinci yüzyılına girdiğine dikkat çekerek, "Aynı zamanda İngiltere-Türkiye dostluğunu ve uzun yıllardır süren işbirliğimizi de kutluyoruz." ifadelerini kullandı. Türk ve İngiliz şirketlerinin iki ülkede yatırımlar yaparak istihdama katkıda bulunduğunu belirtti.
Ayrıca, İstanbul Başkonsolosluğu görevini kariyerinin en önemli görevlerinden biri olarak değerlendirdi ve Londra ile İstanbul arasındaki paralelliği iyi bildiğini söyledi.
"Bu büyük ve hareketli iki metropol, dünyanın ve bölgenin her yerinden insanları çekiyor." dedi.

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