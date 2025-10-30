Londra'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yılı Resepsiyonları: Typhoon Anlaşması ve 40 Milyar Dolar Hedefi

Londra'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılı resepsiyonları düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılı, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde Türk ve yabancı konuklar için düzenlenen iki ayrı resepsiyonla kutlandı.

Büyükelçilikteki ilk resepsiyon

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ev sahipliğinde gerçekleştirilen ilk resepsiyon, büyükelçilik rezidansında yapıldı. Tören, iki ülkenin milli marşlarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajının okunmasıyla sürdü.

Resepsiyona; Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Büyükelçi Hasan Ulusoy, Londra Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Mehmet Karakuş, DEİK DTİK Birleşik Krallık Ülke Temsilcisi Serpil Timuray, İngiltere'deki Türk toplumunun temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Büyükelçi Ertaş konuşmasında, "Cumhuriyetimizin bize kazandırdığı bu kıymetli mirası daha ileri taşımaya kararlıyız. Atatürk’ün belirlediği muasır medeniyet seviyesi hedefi doğrultusunda, daima çalışmaya ve ileri bakmaya devam edeceğiz." dedi.

Ertaş, ayrıca İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Türkiye'ye yönelik ilk resmi ziyaretine değinerek, ziyaret sırasında sağlanan mutabakatın Eurofighter Typhoon uçaklarının tedarikini içerdiğini ve bunun stratejik ilişkiler açısından önemli bir nişane olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Ertaş, iki ülke arasındaki ticaret hacmine ilişkin hedefleri de açıkladı: "Ülkelerimiz arasında 22 milyar doları aşan ticaret hacmi için önümüzdeki dönem belirlediğimiz hedef önce 30 milyar, ardından 40 milyar dolardır." Ertaş, ayrıca Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesi müzakerelerinin bu hedef doğrultusunda sürdüğünü ve yatırımlar, turizm, enerji, yapay zeka, teknoloji ile yeşil dönüşüm alanlarında işbirliğinin artırılmasına kararlı olduklarını söyledi.

Resepsiyonun DEİK Dünya Türk İş Konseyi, Koç Holding ve Beko katkılarıyla gerçekleştiği de belirtildi.

DTİK ve toplum temsilcilerinin mesajları

DTİK Birleşik Krallık Ülke Temsilcisi Serpil Timuray, cumhuriyetin 102 yıllık yolculuğunun birlik ve dayanışmayla şekillendiğini belirterek, "Bugün ülkemiz, küresel vizyonu, genç nüfusu ve ekonomik gücüyle dünyada söz sahibi bir ülke konumundadır." dedi. Timuray, DTİK'in dünya çapındaki Türk girişimcileri, akademisyenleri, bilim insanları ve sanatçıları bir araya getiren küresel bir platform olduğuna dikkat çekti ve "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bizlere düşen görev bulunduğumuz her alanda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek ve cumhuriyetimizin kazanımlarını geleceğe taşımaktır." diye konuştu.

Parlamentodaki ikinci resepsiyon: Savunma ve stratejik işbirliği öne çıktı

İkinci resepsiyonda ise İngiliz Parlamentosunun eski ve mevcut üyeleri, eski bakanlar ile Londra'da bulunan yabancı devlet temsilcileri bir araya geldi. Etkinlikte konuşan Savunma Tedarikinden Sorumlu Devlet Bakanı Luke Pollard, sözlerine "Doğum günün kutlu olsun Türkiye." diyerek başladı.

Pollard, Keir Starmer'ın ziyaretinde imzalanan Eurofighter Typhoon anlaşmasına atıfta bulunarak, "Ne mutlu ki Türkiye de Typhoon savaş uçağı kullanan ülkeler arasına katıldı." ifadesini kullandı. Pollard, iki ülkenin zor dönemlerde dayanışma içinde olması gerektiğini vurguladı ve anlaşmanın sadece bir savunma alımı olmadığını belirterek, "Sadece bir savaş uçağı almadınız. Çok güçlü iki NATO müttefiki olan ordularımız arasındaki ilişkiyi daha da güçlendirdiniz." dedi.

Pollard konuşmasında ayrıca Türkiye'yi Karadeniz'in, Akdeniz'in ve Orta Doğu'nun kapısı olarak nitelendirerek, "Bugün sadece ikili ilişkilerimizi kutlamayacağız aynı zamanda daha da derinleştireceğiz." diye konuştu.

Her iki resepsiyon da diplomasi, ticaret ve savunma işbirliğinin vurgulandığı, Türkiye'nin küresel konumunun ve geleceğe dönük hedeflerinin öne çıkarıldığı bir çerçevede tamamlandı.

