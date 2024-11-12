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Londra'daki Yahudi Öğrencilerden BM Raportörü Albanese'ye Destek Gösterisi

Londra SOAS'ta Filistin destekçisi Yahudi öğrenciler, BM Raportörü Albanese için protesto düzenledi.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 02:20
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 02:20
Londra'daki Yahudi Öğrencilerden BM Raportörü Albanese'ye Destek Gösterisi

Londra'da Yahudi Öğrencilerin Destek Gösterisi

İngiltere’nin başkenti Londra'da, Oryantal ve Afrika Çalışmaları Okulu (SOAS) önünde yapılan gösterilerde, Filistin destekçisi Yahudi öğrenciler, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'ye desteklerini belirtti.

İsrail Yanlıları Protesto Düzenledi

Albanese’nin SOAS'taki konuşması öncesinde, okul binasının önünde toplanan İsrail yanlısı protestocular, "Ban Fran (Francesca'yı yasakla)" yazılı pankartlar taşıyarak, "Bayan Albanese İngiliz üniversitelerinde hoş karşılanmıyor" sloganları attılar. Bazı protestocular ise, Albanese ve UNRWA'yı hedef alan pankartlar açtı.

Filistin Destekçisi Öğrencilerden Karşı Gösteri

Filistin yandaşları, Antisemitizme Karşı Kampanya (CAA) tarafından örgütlenen protestoya karşı, okul önünde toplanarak Albanese’ye destek vermek amacıyla sloganlar attı. Öğrenciler, "Özgür Filistin", "Soykırımı durdurun", "Adalet yoksa barış da yok" gibi ifadelerle duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan Yahudi öğrenciler, İsrail yanlılarına karşı "CAA defol" ve "Bizim adımıza konuşmuyorsunuz" şeklindeki tepkilerini de gösterdiler. İngiliz polisinin, iki karşıt protesto sırasında geniş güvenlik önlemleri aldığı gözlemlendi.

İfade Özgürlüğü Vurgusu

SOAS'tan bir sözcü, ifade özgürlüğü ve akademik özgürlüğün üniversitenin temelini oluşturduğunu belirtti. Sözcü, "Bazı siyasi grupların hoşlanmadıkları konuşmaların engellenmesini talep etme eğilimine karşı çıkıyoruz. Sadece yasaları ihlal eden veya nefret ya da şiddeti teşvik eden konuşmalara karşıyız." diye konuştu.

Albanese'nin Açıklamaları

BMM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, 5 Kasım'da yaptığı bir paylaşımda, İsrail’in Gazze’deki saldırılarının "savaş" değil "soykırım" olarak adlandırılması gerektiğini ifade etti. Albanese, bu durumun birçok şekilde gerçekleştiğini vurgulayarak, sürdürülemez ve insanlık dışı yaşam koşulları yaratılmasının en acımasız yolu olduğunu dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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