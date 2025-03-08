Londra’nın Tarihi Guildhall Binasında Toplu İftar Etkinliği

İngiltere'de geleneksel hale gelen "Ramazan Çadırı Projesi" etkinliği kapsamında, başkent Londra'nın tarihi öneme sahip Guildhall binasında toplu iftar programı düzenlendi. 15. yüzyılda inşa edilen bu tarihi mekan, ülkedeki siyasi, kültürel ve ticari geçmişin önemli bir yansıması olarak dikkat çekiyor.

Geniş Kitleler Bir Araya Geldi

Guildhall'un "Great Hall" adlı ana salonunda gerçekleştirilen programa, çeşitli milletlerden Müslümanların yanı sıra diğer din ve inançlardan 600'den fazla kişi katıldı. Ramazan Çadırı Projesi Danışma Kurulu üyelerinden Dowshan Humza'nın sunuculuğunu yaptığı etkinlikte, Endonezya'nın Londra Büyükelçisi Desra Percaya ve Londra Polis Şefi Umer Khan gibi önemli isimler de konuşmalar yaparak katılımlarını gösterdi.

İlk İftar Tecrübesi

İftar öncesinde, tarihi binada ezan okundu ve dualar edildi. Programa katılanlar, hurmayla oruçlarını açtıktan sonra cemaatle namaz kıldılar. Namazın ardından katılımcılara yemek ikramı yapıldı.

İftara katılanlardan Elshadai Smith-Mensah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için çok heyecanlıyım. Arkadaşım Alia beni davet etti ve bu benim ilk iftar etkinliğim. Bu yüzden daha fazla şey öğrenmek, çevremdeki tüm güzel insanlarla bağlantı kurmak ve her şeyin tadını çıkarmak için çok heyecanlıyım" dedi.

Guildhall Binasının Tarihi Önemi

Guildhall, Gotik tarzda 1411 yılında inşa edilmiştir ve etkileyici dış cephesinin yanı sıra büyük bir iç avluya ve geniş salonlara sahiptir. Yapının en dikkat çekici bölümü olan ana salonu, tarih boyunca birçok önemli siyasi toplantı, kutlama ve törene ev sahipliği yapmıştır. Günümüzde Londra Belediyesi tarafından kullanılan bu yapı, turistler için önemli bir ziyaret noktası ve başkentin tarihi dokusunu yansıtan simgesel yapılarından biri olarak bilinmektedir.

Ramazanın Ruhu Yaygınlaşıyor

2013 yılında İngiltere’de hayata geçirilen "Ramazan Çadırı Projesi" kapsamında yürütülen "Açık İftar" programları ile ramazan boyunca halka ücretsiz iftar imkanı sunuluyor. Ülkenin simgesel noktalarında düzenlenen bu etkinliklerle ramazan ruhunun yayılması hedefleniyor.

İngiltere'de geleneksel hale gelen "Ramazan Çadırı Projesi" etkinliği kapsamında, başkent Londra'nın tarihi öneme sahip Guildhall binasında toplu iftar programı düzenlendi. Tarihi binanın "Great Hall" adlı ana salonundaki programa, farklı milletlerden Müslümanların yanı sıra diğer din ve inançlardan 600'den fazla kişi katıldı.

İngiltere'de geleneksel hale gelen "Ramazan Çadırı Projesi" etkinliği kapsamında, başkent Londra'nın tarihi öneme sahip Guildhall binasında toplu iftar programı düzenlendi. Tarihi binanın "Great Hall" adlı ana salonundaki programa, farklı milletlerden Müslümanların yanı sıra diğer din ve inançlardan 600'den fazla kişi katıldı.