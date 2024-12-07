Londra Polisi, Yüz Tanıma Teknolojisi ile 540 Şüpheliyi Yakaladı

Londra Metropolitan Polisi, yıllık çalışmalarını değerlendirerek, 'Canlı Yüz Tanıma (LFR)' teknolojisi aracılığıyla 540 kişiyi yakaladığını açıkladı. Suçların arasında hırsızlıktan tecavüz gibi ciddi suçlar yer alıyor.

Polis teşkilatının yaptığı açıklamaya göre, LFR sistemleri ile donatılmış araçlar Londra sokaklarında dolaşarak, görüntüdeki kişilerin yüzlerini arama kaydı olan kişilere anlık olarak karşılaştırıyor. Eğer görüntüdeki kişinin arama kaydı varsa, bu durum polise bildiriliyor.

Geçtiğimiz bir yıl içinde, LFR teknolojisi sayesinde 540 kişi yakalandı. Yakalananlardan 50'sinin kadınlara karşı işlenen şiddet, takip ve tecavüz suçlarından dolayı arandığı belirtildi. Bu kişiler cinsel suçlar nedeniyle yargılandıkları halde şartlı tahliye koşullarını ihlal etmiş durumda.

Bunun yanı sıra, 406 kişi hakkında da adli işlem başlatıldığı vurgulandı. Yakalananlar arasında hırsızlık gibi diğer suçlardan arananlar da yer alıyor. Açıklamada dikkat çeken bir örnek olarak, cinsel saldırı suçundan hüküm giymiş bir kişinin, yeni kız arkadaşının ve onun küçük kız kardeşinin yanında yakalandığı durum aktarıldı.

Söz konusu kişinin, geçmişteki cezasını kız arkadaşına ve kardeşine açıklamadığı, bu nedenle potansiyel bir suçun önüne geçilmek istendiği kaydedildi. LFR teknolojisinin mahremiyet ihlallerine yol açabileceği eleştirilerine de yer veren yetkililer, görüntüdeki kişilerin arama kaydı yoksa verilerin anında silindiğini açıkladı.

Ayrıca, sistem tarafından verilen bir uyarının doğrudan gözaltına neden olmayacağı da vurgulandı. Uyarı durumunda, polis memurlarının kimlik tespiti yaparak, gerekli mahkeme kararlarının incelendiği belirtildi.