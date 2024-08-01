Londra ve Hartlepool'da Aşırı Sağcı Eylemler Sonrası Gözaltılar

Londra'da Aşırı Sağcı Eylemde Gözaltılar

Londra'da, "Artık Yeter" adlı eylem düzenleyen 100'ün üzerinde aşırı sağcı grup, Metropolitan Polis’in aldığı önlemler doğrultusunda gözaltına alındı. Başbakanlık Ofisi'nin bulunduğu Whitehall Caddesi’nde yapılan eylemde, katılımcılara belirli bir süre içinde alanı terk etmesi konusunda uyarılar yapıldı. Ancak ilk dakikalarda bazı eylemciler bu şartlara uymadı.

Polis Açıklaması

Metropolitan Polis, eylem sırasında Kamu Düzeni Yasası'na aykırı hareket eden bazı katılımcıların gözaltına alındığını duyurdu. Yaşanan olaylar sonucunda, eylem bitiminde 100'ün üzerinde kişi şiddet ve sağlık çalışanlarına saldırı suçlamasıyla gözaltına alındı. Eylemde bazı polis memurlarının da hafif yaralandığı bildirildi.

Hartlepool'daki Olaylar

Öte yandan, Durham'a bağlı Hartlepool'da benzer bir eylem düzenleyen aşırı sağcı grup, cami yakınında toplandı. Cleveland Polisi, kalabalığın etrafa çeşitli nesneler attığını ve polise saldırıda bulunduğunu belirtti. Olaylar neticesinde 4 kişi gözaltına alındı ve bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Polis Müfettişi David Sutherland'ın Açıklamaları

Sutherland, "Eylemcilerin Southport'ta yaşanan olaylarla bağ kurarak bir araya geldiğini düşünüyoruz" dedi. Hartlepool Polisi, olayların 2 caminin bulunduğu bölgede meydana geldiğini vurguladı.

Aşırı Sağcıların İlgisi ve Geçmiş Olaylar

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, aşırı sağcıların bazı kişilere saldırdığı ve evlerin camlarını kırdığı görülüyor. Ayrıca, 29 Temmuz'da Southport’ta meydana gelen bir bıçaklı saldırıda 3 çocuğun ölümü ve 10 kişinin yaralanmasının ardından bu grupların harekete geçtiği kaydedildi. Saldırıyla ilişkilendirilen 17 yaşındaki zanlının tutuklanmasından sonra, aşırı sağcıların camiye saldırdığı ve polisle çatıştığı belirtilmişti.