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Lone Pine Anıtı'nda Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. Yılı Anma Töreni

Gelibolu Yarımadası'ndaki Lone Pine Anıtı'nda Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı için muhteşem bir anma töreni gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 13:49
Lone Pine Anıtı'nda Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. Yılı Anma Töreni

Gelibolu Yarımadası'ndaki Lone Pine Anıtı, tarihi Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılına özel bir anma törenine ev sahipliği yaptı. Tören, güçlü müziklerle başladı ve Avustralya ve Yeni Zelanda askerlerinin hatıraları saygıyla anıldı.

Görkemli Tören ve Sesler

Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne ve Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon gibi önemli isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen törende, askeri bando marşlar çaldı; ayrıca, bir Avustralyalı askerin Aborjinlerin geleneksel müzik aleti didgeridoo çaldığı anlar etkinliğe duygu kattı.

Çanakkale Zaferi'nin Önemi

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Miles Armitage, Çanakkale Zaferi'nin Batılı ülkelerin askerlerine karşı vatanın savunulması açısından önemine vurgu yaptı. "Gelibolu harekatında savaşan her milletten askeri anıyoruz. Unutmayalım," dedi.

Hatıralar ve Saygı Duruşu

110 yıl önce hayatlarını kaybedenler için dua edilirken, Türkiye Cumhuriyeti Devleti temsilcisi Çanakkale Valisi Ömer Toraman ve diğer uluslararası delegeler anıta çelenk bıraktı. Törende, İstiklal Marşı ve Avustralya milli marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle saygı duruşunda bulunuldu.

Küresel Katılım

Törene, Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne'nin eşi Sir Timothy Jameb Hamilton Laurence, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ile birçok ülkenin büyükelçileri ve askeri temsilcileri katıldı. Bu geniş katılım, anma etkinliğinin uluslararası önemini gözler önüne serdi.

Gelibolu'da gerçekleşen bu anlamlı tören, tarihe tanıklık edenlerin ölümsüzleşmesine katkı sağlarken, birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Çanakkale'de, Anzak Günü etkinlikleri kapsamında Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki...

Çanakkale'de, Anzak Günü etkinlikleri kapsamında Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Avustralyalıların Lone Pine (Yalnız Çam) Anıtı'nda tören yapıldı. Törene Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne de katıldı.

Çanakkale'de, Anzak Günü etkinlikleri kapsamında Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki...

Çanakkale'de, Anzak Günü etkinlikleri kapsamında Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Avustralyalıların Lone Pine (Yalnız Çam) Anıtı'nda tören yapıldı. Törene Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne de katıldı.

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