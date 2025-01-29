Los Angeles'da Türk Diplomatları İçin Anma Töreni Düzenlendi

ABD'nin Los Angeles kentinde, Ermeni teröristler tarafından 1973'te şehit edilen Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar, Konsolos Bahadır Demir ve 1982'de şehit edilen Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan için anma töreni gerçekleştirildi.

Los Angeles Başkonsolosluğu, Türk diplomatların anısını yaşatmak amacıyla iki ayrı noktada düzenlediği törende, Santa Barbara'da 27 Ocak 1973 tarihinde Ermeni bir terörist tarafından şehit edilen Başkonsolos Baydar ve Konsolos Demir için bir araya geldi.

Diğer anma etkinliği ise, Başkonsolos Arıkan’ın 28 Ocak 1982’de şehit olduğu yerde yapıldı. Törenlere, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum, Azerbaycan Başkonsolosu ve Güney California Türk Amerikan Derneği (ATASC) üyeleri ile Türk vatandaşları katıldı.

Kuzum, törende yaptığı konuşmada, Başkonsolos Baydar ve Konsolos Demir'in, Ermeni terörüne kurban giden ilk dışişleri şehitleri olduğuna dikkat çekerek, teröristlerin birçok diplomat ve ailelerini hedef aldığını vurguladı. Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı mensubu olarak yaşanan acıların bugün bile "çok derin" hissedildiğini ifade etti.

Ermeni Terörü Kurbanı Türk Diplomatlar

Santa Barbara'da 27 Ocak 1973'te Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ile Konsolos Bahadır Demir'in, Ermeni asıllı Amerikalı Gurgen Mıgırdiç Yanıkyan tarafından şehit edilmesi, Türk diplomatlara yönelik ilk saldırı olarak tarihe geçti. Bu saldırı, Türk diplomatlarına karşı suikastlar zincirini başlatarak örgütlü Ermeni terörizmini tetikledi.

Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan da 1982 yılında terör örgütlerinin eylemleri sonucunda şehit oldu. Türk diplomatlara yönelik saldırıların çoğu, ASALA ve JCAG gibi Ermeni terör örgütleri tarafından gerçekleştirildi.