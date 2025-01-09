Los Angeles İtfaiye Şefi, Yangınlarla Baş Etme Kapasitesinin Yetersizliğini Vurguladı

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles Bölgesi İtfaiye Şefi Anthony Marrone, itfaiye ekiplerinin bölgede yayılan yangınlarla başa çıkabilecek kapasitede olmadığını açıkladı. ABC News'ün haberine göre Marrone, düzenlediği basın toplantısında, "LA County ve bölgedeki 29 itfaiye teşkilatının hiçbiri, bu tür yaygın bir felakete hazırlıklı değil." şeklinde konuştu.

Los Angeles Bölge Şerifi Ofisi'nden yapılan açıklamada, yangınla mücadelenin sürdüğü ve helikopterlerin söndürme çalışmalarında yer aldığını belirtildi. Ayrıca, Los Angeles Bölge Şerifi Robert Luna, yağmacılıktan 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

California Valisi Gavin Newsom, yanan bir evin önünde CNN'e verdiği röportajda, yangın musluklarında su bulunmamasına ilişkin, "Yerel yetkililer, bunu çözmeye çalışıyor." dedi. Ancak Newsom, yangınla ilgili nasıl bir adım atılacağına dair herhangi bir bilgi vermedi.

Yangınlar devam ediyor

Eaton bölgesindeki yangınlar, yaklaşık 4 bin hektarlık bir alana yayılırken, Hurst bölgesindeki yaklaşık 300 hektarlık alan da alevlerin etkisi altındadır. Santa Monica Bölgesi yetkilileri, tahliye emirlerinin yürürlükte olduğu bölgelerde, gün batımından doğumuna kadar sokağa çıkma yasağını içeren acil durum emri yayımladı. Los Angeles İtfaiye Departmanı, Sunset bölgesindeki tahliye emirlerinin çoğunun kaldırıldığını açıkladı.

ABD'deki elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage.us sitesine göre, Los Angeles'ta yaklaşık 350 bin ev ve iş yerine alevlerin kontrol altına alınamaması nedeniyle enerji verilemiyor.

Yangınlarda 5 kişi hayatını kaybetti

Los Angeles'ta yetkililer, kentin lüks mahallelerinden birinde çıkan orman yangınının 6 bölgede devam ettiğini, şu ana kadar 5 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. İtfaiye yetkilileri, kentin tarihinin en yıkıcı yangınlarından birinin yaşandığını ve şimdiye kadar 2 bine yakın evin tamamen yandığını ifade etti.

Eyalet yetkilileri, yangının Hollywood bölgesine de sıçradığını, bu süreçte tanınmış kişilerin evlerini kaybettiğini bildirirken, Hollywood'da Paris Hilton, Mandy Moore ve Cary Elwes gibi ünlülerin de evlerinin zarar gördüğü belirtildi. Yangın nedeniyle bölgedeki tüm okulların tatil edildiği açıklandı.

ABD Başkanı Joe Biden ise, başkanlığının son ziyareti olan İtalya gezisini yangınlar nedeniyle iptal ettiğini duyurdu. Şiddetli rüzgar ve kuru hava koşullarıyla birleşen yangınlar, salı akşamı Los Angeles'ın Pacific Palisades bölgesinde başlamıştı. Yangın, yaklaşık 3 bin hektarlık alanı etkisi altına almış ve bölge sakinleri için tahliye emri verilmiştir.

Newsom, yaptığı açıklamada yangına müdahale çalışmalarının sürdüğünü belirtmiş ve Los Angeles'ta "acil durum" ilan ettiğini ekledi. Yangınlarda, Pacific Palisades, Hurst, Eaton ve Woodley bölgelerinde devam eden olaylarda dün 2 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin yaralandığı kaydedilmiştir.