Los Angeles İtfaiyesi Bütçe Kesintisini Uyardı: Yangınlarla Mücadele Tehlikede

Los Angeles İtfaiyesi, bütçe kesintisinin yangınlarla mücadelede olumsuz etki yaratacağı uyarısında bulundu. Belediye Başkanı ise bu durumu yalanladı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 23:52
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 23:52
Los Angeles İtfaiyesi Bütçe Kesintisini Uyardı: Yangınlarla Mücadele Tehlikede

Los Angeles İtfaiyesi, Bütçe Kesintisine Dikkat Çekti

Los Angeles, ABD'de devam eden yangınlarla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Şehirdeki itfaiye departmanı, önceki bütçe kesintilerinin "büyük yangınlara hazırlık ve müdahale yeteneğini" olumsuz etkileyeceği konusunda uyarıda bulundu.

İtfaiye Şefinin Açıklamaları

Amerikan NBC News kanalında yer alan habere göre, Los Angeles İtfaiye Şefi Kristin Crowley, yangınların başlamasından haftalar önce itfaiye departmanının bütçesinden yaklaşık 18 milyon dolar kesildiğini belirtti. Crowley, 4 Aralık 2024 tarihinde yazdığı resmi bilgi notunda, "Bu bütçe kesintisi, itfaiyenin orman yangınları da dahil olmak üzere büyük ölçekli acil durumlara hazırlanma, eğitim verme ve müdahale etme kapasitesini ciddi şekilde sınırlandırdı." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanının Yanıtı

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, kesintinin yangınlara müdahaleyi olumsuz etkilemediğini savundu. Bass, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bütçe kesintisi büyütülecek bir rakam değil ve herhangi bir olumsuz durum yaratmadı." şeklinde konuştu.

Büyük Yangınlar Devam Ediyor

Los Angeles'ta gerçekleşen orman yangınında, şimdiye kadar 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer, kentteki lüks mahallelerden birinde çıkan yangının 6 bölgede devam ettiğini ve yaklaşık 2 bine yakın evin tamamen yandığını açıkladı. Ayrıca, eyalet yetkilileri yaklaşık 100 bin kişi için tahliye emri verdi. Yangın, Hollywood bölgesine de sıçramış olup, birçok ünlünün evlerini kaybetmesine yol açtı.

Yangın nedeniyle bölgedeki tüm okullar tatil edildi.

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