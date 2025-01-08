Los Angeles'ta Orman Yangınları: 33 Bin Kişi Tahliye Ediliyor

Los Angeles'ta Yangın Kabusu: 33 Bin Kişi Tahliye Ediliyor

California eyaletinin Los Angeles kentinde, şiddetli rüzgarlarla yayılan orman yangınları nedeniyle yaklaşık 33 bin kişi tahliye edilmek zorunda kaldı. Yangınlar, saatte 80 kilometreye varan rüzgarın neden olduğu kuru hava koşullarının etkisiyle, yerel saatle 10.30'da patlak verdi.

Yangın Durumu ve Tahliye İlanı

Yangınlar, özellikle Pacific Palisades bölgesinde yaklaşık 3 bin hektarlık bir alanı kül etti. California Valisi Gavin Newsom, bölgedeki yangına müdahale çalışmalarının sürdüğünü ve Los Angeles'ta “acil durum” ilan ettiğini açıkladı. Ayrıca, Eaton Kanyonu yakınlarında hızla büyüyen ikinci bir yangın da meydana geldi.

Yangınlardan ötürü, yaklaşık 320 bin kişi elektriksiz kalırken, 13 bin konut ve iş yerinin yangın tehlikesi altında olduğu bildiriliyor.

Yangında Can Kaybı ve Yaralılar

Yangınlar nedeniyle yaşanan olaylarda, şu ana kadar 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve birçok kişinin yaralandığı öğrenildi. Los Angeles Bölgesi İtfaiye Şefi Anthony C. Marrone, yangın yerinde ilk müdahale ekiplerinden ciddi yaralananların olduğunu aktardı. Şiddetli rüzgar, yangın söndürme uçaklarının havalanmasını engelledi.

Federal Destek ve Yerel Önlemler

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın yangın söndürme çalışmaları için federal yardım sunma konusunu yerel yetkililerle görüştüğü belirtildi. Ayrıca, Kamala Harris federal kaynakların sağlanacağına dair açıklamalarda bulundu.

Bölgedeki bazı okullar eğitime ara verirken, elektrik kesintileri metro ulaşımında da aksamalara yol açtı. Los Angeles Bölgesi Şerifi Robert Luna, tahliye edilen alanlarda güvenliğin sağlanması adına hırsızlık ve soygun girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.