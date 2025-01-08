Los Angeles'ta Orman Yangınları Sebebiyle 30 Bin Kişi Tahliye Ediliyor

Los Angeles'ta Orman Yangınları: 30 Bin Kişi Tahliye Ediliyor

California eyaletinin Los Angeles kentinde, şiddetli rüzgarların etkisiyle yayılan orman yangınları nedeniyle yaklaşık 30 bin kişi için tahliye kararı verildi. Yangınların, kuru hava koşullarıyla birleşen rüzgarlarla daha da yayıldığı bildiriliyor.

Yangın olayları sonucunda Pacific Palisades bölgesinde yaklaşık 3 bin hektarlık alan kül oldu. Eyalet genelinde yangınlarla mücadele devam ederken, tahliye çalışmaları büyük bir titizlikle yürütülüyor.

California Valisi'nden Acil Durum Açıklaması

California Valisi Gavin Newsom, yaptığı açıklamada yangına müdahale çalışmalarının sürdüğünü vurgulayarak Los Angeles'ta "acil durum" ilan etti. Vali, halkın güvenliğinin öncelikli olduğunu belirtti.