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Los Angeles'ta Yangın Alarmı: Trump'ın Ziyareti Öncesi Durum Ciddi

Trump'ın ziyareti öncesinde, Los Angeles'ta yeni bir yangın çıktı. Yetkililer, tahliye ve trafik önlemleri aldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 00:27
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 00:27
Los Angeles'ta Yangın Alarmı: Trump'ın Ziyareti Öncesi Durum Ciddi

Los Angeles'ta Yangın Alarmı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın, California eyaletini ziyaret etmesi beklenirken, Los Angeles kentinde yeni bir yangın patlak verdi. Trump'ın ziyaretinin 24 Ocak tarihinde gerçekleşmesi planlanıyor.

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, Castaic Gölü çevresinde başlayan yangından dolayı kısmi tahliyeler başlatıldı. California Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı, bu sabah ortaya çıkan yangının, 500 dönümlük bir alanı kapsadığını duyurdu.

Bölgedeki bir ilkokul ve hapishane, güvenlik önlemleri kapsamında tahliye edilme kararı aldı. Ayrıca, bazı otoyolların geçici olarak trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Ulusal Hava Durumu Servisi, hafta sonu için yağmur tahminlerinde bulunurken, bu yağmurun devam eden yangınları söndürmeye yetmeyeceğini, aynı zamanda düşük de olsa heyelan riskinin bulunduğunu açıkladı.

California Ormancılık ve Yangın Koruma Departmanı, Los Angeles'taki yangınların iki haftadan uzun süredir sürdüğünü ve Palisades bölgesindeki yangının güncel olarak %68, Eaton bölgesindekinin ise %91 oranında kontrol altına alındığını bildirdi.

Donald Trump, 19 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'a döndükten sonraki ilk ziyaretinin tarihi orman yangınlarından etkilenen Güney California olması planlandığını duyurmuştu.

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