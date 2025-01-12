Los Angeles'ta Yangınlar: 100 Bin Kişi Tahliye Emri Altında

ABD’nin Los Angeles (LA) şehrinde süren orman yangınları, 100 binden fazla kişinin hala tahliye emri altında olmasına neden oldu. Yerel yetkililer, evlerine dönmek isteyen vatandaşlara yangın alanlarının “çok tehlikeli” olduğu uyarısını yaptı.

Yangın Durumu ve Tahliye Uyarıları

LA İdari Bölge Şerifi Robert Luna, düzenlediği basın toplantısında, Palisades ve Eaton yangınları nedeniyle 105 bin şehir sakininin tahliye emri altında olduğunu ve 87 bin kişinin ise tahliye uyarısı ile takip edildiğini açıkladı. Luna, “Bu alanların bazıları kelimenin tam anlamıyla savaş bölgelerine benziyor.” diyerek, devrilmiş elektrik direkleri, yerde elektrik telleri ve hala yanmakta olan ateşler bulunduğunu dile getirdi.

Yangınların Sonuçları ve Gözaltılar

Yangınlar nedeniyle şu ana kadar 29 kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaşan Luna, bu kişilerin bazıları sokağa çıkma yasağını ihlal etmekle birlikte yağma ve hırsızlık olaylarına karıştıklarını söyledi.

İtfaiye Açıkladı: Yangın Kontrol Altında Değil

LA Şehri İtfaiye Şefi Kristin Crowley, yangından kaçan şehir sakinlerine sabırlı olmaları gerektiğini vurguladı. Palisades bölgesinde aktif yangınların hala devam ettiğini belirtirken, “Halk için aşırı derecede tehlikeli” ifadesini kullandı. Yangın kontrol altına alma çalışmaları devam etse de, Palisades yangınının yüzde 11’i, Eaton yangınının ise yüzde 27’si kontrol altına alınmış durumda.

Trump’a Davet ve Siyasi Gerilim

LA Belediye Başkanı Karen Bass, Donald Trump ile arasında herhangi bir husumet olmadığını ifade etti. Bass, Trump’ın bölgeyi ziyaret etmesi için bir davet mektubu gönderdiğini belirtti. Trump, ayrıca sosyal medya aracılığıyla LA’daki yöneticileri eleştirerek, yangınların kontrol altına alınamadığını savundu.

Yardım Kampanyası ve Maddi Zarar

LA Belediye Başkanı Bass, orman yangınlarından etkilenenler için 6 milyon dolardan fazla bağış toplandığını duyurdu. Yangınların yol açtığı zarar, ilk değerlendirmelere göre 57 milyar doları bulabilirken, AccuWeather ise hasarın 135 ile 150 milyar dolar arasında olabileceğini tahmin ediyor. Şu ana kadar yangınlar yüzünden 16 kişi hayatını kaybetti ve 13 kişiye ulaşılamamaktadır.

Yıkıcı Yangınların Etkisi

Los Angeles ve çevresindeki yangınlar, 37 bin dönümden fazla alanı etkisi altına almış ve 12 binden fazla bina zarar görmüştür. Ayrıca, 57 bin yapının da yangın riski altında bulunduğu açıklanmıştır.